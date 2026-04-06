Мог взлететь на воздух: в 26 микрорайоне Актау загорелся Lexus

В Актау вечером 5 апреля во дворе жилого дома загорелся легковой автомобиль, передаёт Lada.kz.

стоп-кадр из видео @911_aktau

По информации пресс-службы ДЧС, инцидент произошёл в 18:12 у дома №12а в 26 микрорайоне. Во время движения загорелся моторный отсек автомобиля марки Lexus GS 300, также частично расплавился салон.

Отмечается, что в машине был установлен газовый баллон объёмом 60 литров, что увеличивало риск более серьёзных последствий.

Пожар был ликвидирован в 18:26. На месте работали силы ДЧС - 9 сотрудников и 2 единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в Актау рано утром 5 апреля произошел пожар в многоквартирном доме в 5 микрорайоне.