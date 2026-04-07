Сломал стол - 5 суток ареста: инцидент в кондитерской Актау

В Актау рассмотрели дело о хулиганстве, произошедшем в одном из кондитерских центров города, передаёт Lada.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/

Как установил специализированный административный суд, инцидент произошёл в марте в заведении, расположенном в 34 микрорайоне. Посетитель, находясь внутри помещения, нарушил общественный порядок: поднял стол и ударил им, в результате чего мебель была повреждена. Кроме того, мужчина выражался нецензурной бранью и демонстрировал явное неуважение к окружающим.

Действия правонарушителя квалифицированы по части 1 статьи 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство»).

Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Отметим, что санкция данной статьи предусматривает альтернативные меры - штраф в размере 20 МРП, общественные работы от 20 до 60 часов либо арест до 10 суток.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.