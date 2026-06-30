Смерть депутата маслихата Мангистау после липосакции: Минздрав начал масштабные проверки

Министерство здравоохранения Казахстана по согласованию с Генеральной прокуратурой проведёт внеплановые проверки клиник пластической хирургии. Такое решение принято после резонансных случаев с летальным исходом после пластических операций в Алматы, Астане и Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

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По данным пресс-службы Минздрава РК, в случае выявления нарушений, будут приняты меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства.

Территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля за период с 2021 года по настоящее время проведено 92 внеплановые проверки субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в сфере пластической хирургии. Наибольшее количество проверок проведено в 2024 году, что обусловлено увеличением числа обращений граждан по вопросам качества и безопасности оказания медицинской помощи в сфере пластической хирургии. По результатам проведенных проверок выявлены нарушения лицензионных требований, стандартов организации оказания медицинской помощи, правил ведения медицинской документации, а также отдельные факты осуществления медицинской деятельности без соответствующих разрешительных документов. По выявленным нарушениям выданы обязательные для исполнения предписания об их устранении. Кроме того, составлено 24 протокола об административных правонарушениях, наложены административные взыскания на общую сумму 4,8 млн теңге, - сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что в рамках контрольных мероприятий территориальные департаменты Комитета также провели внеплановые проверки по отдельным случаям с летальным исходом после пластических операций. Наиболее резонансные случаи зарегистрированы в городах Алматы и Астана, а также в Мангистауской области. По результатам проверок материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в пределах их компетенции.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля продолжит осуществлять государственный контроль в целях обеспечения качества, безопасности и законности оказания медицинской помощи, а также защиты прав пациентов, - заключили в ведомстве.

Напомним, о смерти депутата Ербола Айтуова после пластической операции, проведенной в частной клинике Актау, стало известно 22 мая.

Главный врач клиники «Касиет» Артур Тажиев 23 мая выступил с официальным обращением в социальной сети Instagram.