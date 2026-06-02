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02.06.2026, 11:57

Смерть депутата маслихата Мангистау после липосакции: результат внеплановой проверки фармконтроля

Общество 0 2 837 Ольга Максимова

В частной клинике, после пластической операции в которой впал в кому и скончался депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов, внеплановая проверка выявила нарушения протокола. Об этом сообщили в областном департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengri Health.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

После смерти пациента в частной клинике провели внеплановую проверку качества оказанной медпомощи.

«Проверка выявила недостатки по организационно-тактическим, лечебно-диагностическим мероприятиям, а также в ведении медицинской документации», - сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что 4 апреля 2026 года в 13:35 пациента Ербола Айтуова экстренно доставили скорой помощью в «красную» зону Мангистауской областной многопрофильной больницы после резкого ухудшения состояния. Спустя месяц, 5 мая 2026 года, он умер в реанимации.

Во время проверки также установили, что Айтуов болел сахарным диабетом II типа и состоял на диспансерном учете. Этот факт должен был стать поводом для хирурга отправить его на дополнительные обследования к эндокринологу, чтобы скорректировать уровень сахара в крови перед операцией. Но этого, по данным фармконтроля, сделано не было.

«Перед операцией пациента не направили на консультацию к эндокринологу для коррекции уровня глюкозы в крови. В ходе анализа случая установлено, что мужчину обследовали перед плановым оперативным вмешательством, однако ряд этапов предоперационной подготовки и оценки рисков выполнили не в полном соответствии с действующими стандартами», - сообщили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что ответственность за принятие решений о допуске и направлении пациентов на плановые операции несет пластический хирург, занимающий должность главного врача этой клиники.

Уточняется также, что, несмотря на выявленные сопутствующие заболевания, он не назначил дополнительные обследования и не направил пациента на консультации к эндокринологу и терапевту для оценки возможности проведения плановой операции.

«С учетом имеющихся отклонений лабораторных показателей необходимо было направить пациента на дообследование и коррекцию выявленных нарушений», - отметили в ведомстве.

В результате проверки по выявленным недостаткам медцентру вынесено предписание об устранении нарушений, а также составлен административный протокол по пункту 1 статьи 464 КоАП (Нарушение норм лицензирования или разрешительных процедур).

Материалы проверки переданы в полицию и прокуратуру Мангистауской области. Теперь правоохранительным органам предстоит дать правовую оценку действиям медиков.

По данным департамента фармконтроля, в медцентре уже проводились внеплановые проверки на основании жалоб других пациентов: одна в 2023 году и вторая в 2025 году.

Также в областном фармконтроле рассказали, какие лицензии есть у клиники.

«Медицинский центр осуществляет деятельность на основании лицензии от 31.07.2015, выданной управлением здравоохранения Мангистауской области, и приложений к лицензии на последующие подвиды лицензируемого вида деятельности: стационарная медпомощь взрослому населению - пластическая хирургия, анестезиология и реаниматология», - сообщили в ведомстве.

Напомним, о смерти депутата Ербола Айтуова после пластической операции, проведенной в частной клинике Актау, стало известно 22 мая.

Главный врач клиники «Касиет» Артур Тажиев 23 мая выступил с официальным обращением в социальной сети Instagram.

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