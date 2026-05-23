Смерть депутата маслихата Мангистау после липосакции: обращение главврача клиники

В обращении главврача клиники говорится, что врач, в отношении которого публикуются обвинения, не проводил операцию, о которой идёт речь в СМИ.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Ербола Айтуова в связи с тяжелой утратой. Также сообщаем, что распространяемая в отдельных публикациях информация об отсутствии у клиники лицензии не соответствует действительности. Клиника осуществляет медицинскую деятельность на основании действующей лицензии № 00650DE от 31.07.2015 года, включая анестезиологию и реаниматологию, что подтверждается соответствующими разрешительными документами. В связи с завершением проверки Комитета медицинского и фармацевтического контроля просим средства массовой информации, администраторов пабликов и пользователей социальных сетей воздержаться от распространения непроверенных сведений, искажённой информации и необоснованных обвинений, способных ввести общественность в заблуждение и нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации медицинских специалистов, - говорится в обращении.

Также главврач клиники отметил, что в случае необходимости все факты и обстоятельства могут быть подтверждены документально в установленном законом порядке.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов скончался после пластической операции, проведенной в частной клинике Актау. Супруга погибшего Лаура Айтуова рассказала подробности произошедшего.