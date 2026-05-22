Депутат маслихата Мангистау скончался после липосакции в частной клинике

Депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов скончался после пластической операции, проведенной в частной клинике Актау, передает Lada.kz со ссылкой на Stan.kz .

По информации издания, депутат и вице-президент компании KazPetroDrilling по Мангистауской области обратился в частную клинику города, чтобы удалить лишний жир под подбородком методом липосакции. Операцию ему провели 4 апреля после сдачи анализов.

Как рассказала супруга погибшего Лаура Айтуова, во время операции у мужчины резко повысились давление и уровень сахара в крови, после чего он перенес инсульт. В течение месяца Ербол Айтуов находился в коме и так и не пришел в сознание.

По словам женщины, во время введения наркоза возникли проблемы с интубацией.

Анестезиолог не смог правильно установить трубку для подключения к аппарату дыхания и повредил горло. После этого состояние супруга резко ухудшилось, - говорит супруга.

Также, как утверждает Лаура Айтуова, позже выяснилось, что результаты анализов были неполными. Уровень сахара в крови пациента составлял 11 ммоль/л, что превышало норму.

В департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения по Мангистауской области подтвердили, что в отношении клиники была проведена проверка.

По данным ведомства, в медучреждении выявили ряд нарушений, включая отсутствие части необходимого оборудования, истекшие сроки эксплуатации медицинской техники в операционной, а также отсутствие специальных средств против анафилактического шока.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, у клиники отсутствовало приложение к лицензии по направлениям анестезиология и реаниматология для оказания стационарной помощи взрослым пациентам.

В ведомстве также отметили, что пациента направили на операцию без полного обследования и без коррекции выявленных нарушений обмена веществ.

По итогам проверки был составлен административный протокол по статье 464 КоАП РК – «Нарушение норм лицензирования или разрешительных процедур». Материалы планируют направить в прокуратуру.

В самой клинике ситуацию пока официально не прокомментировали. Редакция Lada.kz ожидает ответ от департамента полиции региона.