18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.05.2026, 17:29

Депутат маслихата Мангистау скончался после липосакции в частной клинике

Происшествия 0 2 021 Наталья Вронская

Депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов скончался после пластической операции, проведенной в частной клинике Актау, передает Lada.kz со ссылкой на Stan.kz.

Фото с сайта stan.kz
Фото с сайта stan.kz

Похожие новости

По информации издания, депутат и вице-президент компании KazPetroDrilling по Мангистауской области обратился в частную клинику города, чтобы удалить лишний жир под подбородком методом липосакции. Операцию ему провели 4 апреля после сдачи анализов.

Как рассказала супруга погибшего Лаура Айтуова, во время операции у мужчины резко повысились давление и уровень сахара в крови, после чего он перенес инсульт. В течение месяца Ербол Айтуов находился в коме и так и не пришел в сознание.

По словам женщины, во время введения наркоза возникли проблемы с интубацией.

Анестезиолог не смог правильно установить трубку для подключения к аппарату дыхания и повредил горло. После этого состояние супруга резко ухудшилось, - говорит супруга.

Также, как утверждает Лаура Айтуова, позже выяснилось, что результаты анализов были неполными. Уровень сахара в крови пациента составлял 11 ммоль/л, что превышало норму.

В департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения по Мангистауской области подтвердили, что в отношении клиники была проведена проверка.

По данным ведомства, в медучреждении выявили ряд нарушений, включая отсутствие части необходимого оборудования, истекшие сроки эксплуатации медицинской техники в операционной, а также отсутствие специальных средств против анафилактического шока.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, у клиники отсутствовало приложение к лицензии по направлениям анестезиология и реаниматология для оказания стационарной помощи взрослым пациентам.

В ведомстве также отметили, что пациента направили на операцию без полного обследования и без коррекции выявленных нарушений обмена веществ.

По итогам проверки был составлен административный протокол по статье 464 КоАП РК – «Нарушение норм лицензирования или разрешительных процедур». Материалы планируют направить в прокуратуру.

В самой клинике ситуацию пока официально не прокомментировали. Редакция Lada.kz ожидает ответ от департамента полиции региона.

1
18
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь