Охранник больницы накладывал пациентам швы из-за нехватки медперсонала

В Индии из-за острой нехватки медицинского персонала в больнице охранника временно привлекли к помощи врачам и наложению швов пострадавшим в ДТП пациентам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Times of India.
Необычный инцидент произошёл в индийском штате Бихар, где районная больница Багаха оказалась не готова к резкому наплыву пострадавших. Причиной стал серьёзный дорожный инцидент на междугородней трассе, в результате которого сразу несколько человек получили травмы.
По данным местных СМИ, поток пациентов оказался выше возможностей дежурной медицинской бригады, что привело к нехватке медсестёр и операционных ассистентов.
Авария произошла с участием пикапа, в котором находились водитель и пассажир. Транспортное средство столкнулось лоб в лоб с легковым автомобилем и перевернулось. Водитель второй машины покинул место происшествия, а пострадавших оперативно доставили в ближайшую больницу очевидцы.
Именно это происшествие стало причиной экстренной мобилизации всех доступных ресурсов медицинского учреждения.
В условиях нехватки персонала руководство больницы приняло нестандартное решение — к оказанию помощи привлекли охранника. Под контролем врачей он помог медикам с наложением швов пострадавшим пациентам.
Позднее заместитель главного врача Ашок Кумар Тивари пояснил, что ситуация была вынужденной: в отделение одновременно поступило сразу пять человек, и персонала физически не хватало для оперативной помощи всем нуждающимся.
По его словам, действия охранника помогли стабилизировать ситуацию до прибытия дополнительных специалистов.
Комментарии0 комментарий(ев)