© 2002 – 2026 LADA.KZ
В Мунайлы «целительница» убила пациента – суд вынес решение

Происшествия 0 3 031 Ольга Максимова

В Мангистауской области пересмотрели приговор по делу о смерти пациента во время сеанса народного лечения. Осуществляла этот сеанс медсестра из поликлиники. Апелляционная комиссия сочла вынесенный ранее приговор слишком жёстким и смягчила его до ограничения свободы, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото сгенерировано при помощи ИИ

Мунайлинский районный суд 19 марта признал жительницу Мунайлинского района Б. виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 104 УК РК). 49-летняя женщина, работающая медсестрой в городской поликлинике №1 Актау, оказывала на дому услуги так называемого народного лечения без соответствующего образования и лицензии. По данным суда, 26 ноября 2025 года около 20:30 в своём доме в селе Мангистау Мунайлинского района она, пытаясь «лечить» посетителя, сдавливала ему горло руками. «Целительница» перестаралась, и мужчина скончался на месте.

Суд первой инстанции назначил Б. наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. При этом исполнение наказания было отсрочено на основании статьи 74 УК РК, поскольку осуждённая воспитывает несовершеннолетнего ребёнка.

Не согласившись с назначенным наказанием, защитники осуждённой подали апелляцию. Было отмечено, что осуждённая полностью признала вину, а потерпевшая сторона её простила. С учётом этого сторона защиты просила заменить лишение свободы на более мягкое наказание.

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что при назначении наказания не были в полной мере учтены смягчающие обстоятельства. Преступление отнесено к категории небольшой тяжести, а санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания.

В результате апелляционная инстанция изменила приговор в части наказания. Женщине назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля: ей запрещено менять место жительства и работу без уведомления уполномоченных органов, посещать развлекательные заведения и места употребления алкоголя, а также покидать дом в ночное время с 22:00 до 06:00. Кроме того, суд запретил ей заниматься знахарством.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Как можно простить убийство родного человека?
30.04.2026, 11:51
Ареке
Писец куда катимся
30.04.2026, 08:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

