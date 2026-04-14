Врачи вернули к жизни пациента спустя более пяти часов клинической смерти

Фото: Gallo images

Переохлаждение на улице: как все произошло

Инцидент произошел в городе Мирный. По данным пресс-службы Мирнинской центральной больницы в Telegram-канале, мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. По пути он сел на скамейку и уснул прямо на улице. В тот момент температура воздуха опустилась примерно до −20 градусов.

Прохожие заметили человека без признаков сознания и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики зафиксировали у пострадавшего клиническую смерть, причиной которой стало глубокое переохлаждение организма.

Несмотря на тяжелое состояние пациента, врачи приняли решение продолжить борьбу за его жизнь и срочно доставили его в больницу.

Многочасовая реанимация: борьба за жизнь

В приемном отделении врачи начали применять специальную методику постепенного согревания организма. Этот подход считается ключевым при сильном переохлаждении, поскольку резкое повышение температуры может привести к повреждению сосудов и усугублению состояния.

Процесс отогревания занял около четырех часов. В какой-то момент специалисты зафиксировали первые признаки сердечной активности. После применения дефибриллятора сердце пациента вновь начало биться, а кровообращение постепенно восстановилось.

В общей сложности мужчина находился в состоянии клинической смерти более пяти часов — точное время составило 5 часов 34 минуты. На следующий день пациент пришел в сознание, а после стабилизации состояния был выписан домой.

Почему это считается редким случаем

Подобные случаи в медицинской практике встречаются крайне редко. Длительная клиническая смерть обычно сопровождается необратимыми изменениями в организме, прежде всего — в головном мозге.

Однако при сильном переохлаждении ситуация может развиваться иначе. Холод замедляет обменные процессы, снижает потребность тканей в кислороде и тем самым увеличивает шансы на выживание даже при длительной остановке сердца.

Именно этот фактор, по мнению специалистов, стал ключевым в спасении пациента.

Похожие истории: опыт за пределами России

Ранее резонанс вызвал случай в США, где фермер пережил остановку сердца и позже рассказал о необычных ощущениях. По его словам, он наблюдал за действиями медиков как бы со стороны и описал пережитое как состояние полного покоя и отсутствия страха.

Такие истории продолжают вызывать интерес как у врачей, так и у исследователей, занимающихся изучением предельных состояний организма.