Как продвигается строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене

В АО НК «КазМунайГаз» показали, как идет строительство нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

фото НК АО КМГ

На сегодняшний день на объекте продолжается строительство инфраструктуры. Ведутся работы по устройству фундаментов и бетонированию монолитных стен. Общий объем уложенного бетона превысил 7,2 тысячи кубометров.

Завершены работы по подключению внешнего электроснабжения, сейчас специалисты готовятся к проведению пусконаладочных работ, говорится в сообщении пресс-службы.

На строительную площадку уже доставлены элементы девяти резервуаров из запланированных тринадцати. Остальные находятся в пути. После их прибытия строители приступят к монтажу, сообщают в компании.

Продолжается также изготовление основного технологического оборудования. Из 259 единиц оборудования длительного цикла производства уже готовы 88, еще 11 технологических модулей находятся в стадии сборки.

Особенностью проекта является применение модульного метода строительства. Ключевые технологические модули собирают на заводе-изготовителе, после чего доставляют в Жанаозен, где устанавливают на заранее подготовленные фундаменты. Такой подход позволяет сократить сроки строительства и повысить качество монтажа, говорят в компании. .

Проект реализуется по поручению Президента Казахстана. После ввода в эксплуатацию предприятие сможет перерабатывать до 900 миллионов кубометров природного и попутного газа в год.

Ожидается, что новый газоперерабатывающий завод обеспечит население и промышленные предприятия Мангистауской области сухим газом, сжиженным нефтяным газом и пентан-гексановой фракцией.