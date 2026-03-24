Казахстан отказался от строительства газоперерабатывающего завода с Shell и Eni

Казахстан пересмотрел подход к строительству газоперерабатывающего завода на Карачаганаке и отказался от реализации проекта в рамках действующего соглашения о разделе продукции с участием Shell и Eni. Такое решение стало следствием затянувшегося отсутствия окончательного инвестиционного решения со стороны операторов, а также разногласий по стоимости, экономике и условиям реализации проекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Проект на Карачаганаке не получил продолжения в прежнем формате

Казахстан официально отказался от строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак совместно с компаниями Shell и Eni в рамках соглашения о разделе продукции. Об этом сообщили в полномочном органе PSA, который находится в доверительном управлении Министерства энергетики.

Как уточняется, ключевым фактором для остановки проекта стало то, что операторы так и не приняли окончательного инвестиционного решения. На фоне затянувшегося процесса согласований и отсутствия ясности по дальнейшим обязательствам сторон казахстанская сторона решила отказаться от реализации инициативы в прежнем виде.

Почему проект оказался закрыт

В PSA назвали сразу несколько причин, которые привели к отказу от строительства завода в первоначальном формате. Одной из главных проблем стало значительное увеличение предполагаемой стоимости проекта. По информации полномочного органа, смета расходов, предложенная оператором, многократно превысила первоначальные расчеты, что сделало реализацию проекта значительно менее приемлемой для республики.

Еще одним важным фактором стала слабая экономическая привлекательность проекта. В сообщении подчеркивается, что предложенная модель сопровождалась существенными денежными оттоками из доли Казахстана. Иначе говоря, участие страны в таком формате не обеспечивало ожидаемой эффективности и ставило под сомнение целесообразность дальнейшего продвижения проекта на предложенных условиях.

Кроме того, в PSA указали на то, что оператор регулярно увязывал вопросы санкционирования строительства газоперерабатывающего завода с другими вопросами, которые напрямую к самому проекту не относились. Такой подход, судя по позиции казахстанской стороны, дополнительно осложнял переговорный процесс и мешал сосредоточиться на принятии решения именно по строительству ГПЗ.

Речь идет не об отказе от идеи, а об отказе от условий

При этом отказ от совместной реализации проекта с нынешними участниками не означает, что Казахстан в целом отказался от планов по переработке газа с Карачаганака. Напротив, в PSA отдельно подчеркнули, что работа в этом направлении уже продолжается.

Ведомство сообщило, что Казахстан приступил к проектированию газоперерабатывающего завода для переработки карачаганакского газа. Это означает, что стратегическая задача по развитию газоперерабатывающей инфраструктуры сохраняется, однако теперь республика, судя по всему, намерена искать более приемлемую модель реализации проекта — с точки зрения затрат, экономической отдачи и контроля над процессом.

Почему решение имеет особое значение

История с Карачаганаком выходит далеко за рамки одного промышленного проекта. Речь идет о знаковом решении для всей энергетической политики Казахстана, поскольку вопрос переработки сырого газа и расширения внутренней газовой инфраструктуры имеет для страны долгосрочное значение.

Отказ от прежнего формата сотрудничества с крупными международными операторами показывает, что Казахстан все жестче оценивает условия реализации стратегических проектов и все внимательнее подходит к вопросам национальной выгоды. На первый план выходят не только технологические возможности инвесторов, но и экономическая модель, финансовая нагрузка, а также то, насколько проект отвечает интересам государства.

Карачаганак остается важным ресурсным активом

Карачаганакское месторождение по-прежнему остается одним из крупнейших и наиболее значимых нефтегазовых активов Казахстана. Поэтому любые решения, связанные с его дальнейшим развитием, неизбежно привлекают повышенное внимание как внутри страны, так и среди участников международного энергетического рынка.

На этом фоне строительство газоперерабатывающего завода рассматривается не просто как очередной производственный объект, а как часть более широкой стратегии по увеличению глубины переработки сырья, повышению эффективности использования природных ресурсов и укреплению энергетической устойчивости страны.

Что может измениться дальше

Теперь после отказа от прежней схемы реализации основная интрига заключается в том, как именно будет выстроен новый подход к строительству ГПЗ на базе карачаганакского газа. Вероятно, Казахстану предстоит определить новые параметры проекта, источники финансирования, круг потенциальных партнеров и механизм управления.

Судя по официальной позиции, страна намерена не откладывать этот вопрос, а перейти к практической стадии проектирования. Это может означать, что в дальнейшем проект будет реализовываться на иных условиях, которые позволят сократить издержки, повысить рентабельность и минимизировать финансовые риски для республики.

Казахстан сделал выбор в пользу пересмотра условий

Таким образом, решение отказаться от строительства ГПЗ на Карачаганаке совместно с Shell и Eni стало не отказом от самой идеи переработки газа, а отказом от той модели, которая, по мнению казахстанской стороны, перестала отвечать государственным интересам. Власти дали понять, что готовы продолжать работу над проектом, но уже в ином формате — с более понятной экономикой, без чрезмерного роста затрат и без дополнительных условий, не связанных напрямую со строительством завода.