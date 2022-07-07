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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:31

Просмотров: 1901

Касым-Жомарт Токаев: Требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау

Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала. Глава государства поручил правительству заняться развитием морских перевозок. Об этом сообщает Акорда.

Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству заняться развитием морских перевозок, сообщает сайт Акорды.

Под председательством президента состоялось совещание с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

- Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объёме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу - трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ещё одной важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал диверсификацию поставок нефти.

– Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь, – отметил президент.

Развитие автодорожной инфраструктуры также остаётся приоритетом. Глава государства полагает, что в первую очередь следует своевременно и качественно завершить реконструкцию уже начатых магистральных маршрутов (Актобе – Кандыагаш – Макат, Атырау – Астрахань, Алматы – Караганда и Талдыкорган – Усть-Каменогорск).

Президент также обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств и широкого привлечения отечественных компаний.

– Обращаю особое внимание, что максимальная бюджетная эффективность и повышение местного содержания должны стать ключевыми принципами реализации проектов, – подчеркнул глава государства.



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Комментарии ( 1 )

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 ABCD (Посетители) Сегодня, 14:49
Красиво говорит! А по факту чай без сахара с хлебом по 200тенге. Начинают обострятся отношения с Россией! На днях на границе Россия-Казахстан(Котяевка), знакомый пересекал, ехал домой в Актау, купил 5кг сахара, непропустили!,запрещено вывозить заставили выехать с территории погран пункта проверки, оставить сахар там! Вернулся, а пограничник говорит: вставай в общую очередь! Причем до этого машину осмотрели! Заставили встать в общую очередь и по новой пройти всю процедуру досмотра, хотели ещё машину рентгеном просветить! Мол вдруг ты этот сахар в дверную обшивку спрятал! А люди пенсионеры по 70лет (муж и жена)! Вот такие дела.

Пять часов проходили границу!
 
 

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