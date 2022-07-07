Касым-Жомарт Токаев: Требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау

Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству заняться развитием морских перевозок, сообщает сайт Акорды.



Под председательством президента состоялось совещание с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.



- Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объёме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу - трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау, - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Ещё одной важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал диверсификацию поставок нефти.



– Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь, – отметил президент.



Развитие автодорожной инфраструктуры также остаётся приоритетом. Глава государства полагает, что в первую очередь следует своевременно и качественно завершить реконструкцию уже начатых магистральных маршрутов (Актобе – Кандыагаш – Макат, Атырау – Астрахань, Алматы – Караганда и Талдыкорган – Усть-Каменогорск).



Президент также обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств и широкого привлечения отечественных компаний.



– Обращаю особое внимание, что максимальная бюджетная эффективность и повышение местного содержания должны стать ключевыми принципами реализации проектов, – подчеркнул глава государства.