Мангистауские школьники вышли в финал международной олимпиады

Фото пресс-службы ЦОК

The Climate Science Olympiad — это мировое состязание для молодежи, направленное на решение самых сложных климатических проблем и позволяющее в будущем стать лидером - инноватором в области распознавания климата.



В отборочном этапе олимпиады приняли участие один миллион школьников. Из них в финал вышли только 100 лучших команд. Мангистаускую область представляют учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы Рустем Оразбай и Кушжигер Жеткизген.



- Изучили информацию, ознакомились с условиями соревнований. Олимпиада состоит из четырех этапов: отборочный, четвертьфинальный, полуфинальный, финальный. В отборе и четвертьфинале мы сдали тесты, состоящие из 10 и 15 вопросов по биоразнообразию, экологии, решению демографических проблем. Набрав соответствующие баллы, мы вышли в полуфинал. В полуфинале мы написали эссе и вошли в ТОП-100 команд, набрав в общей сложности 42 очка из 48, – рассказали школьники.



По словам школьников, на участие в экологической олимпиаде их направил руководитель Мирас Сарсенгалиулы. Он поделился информацией о конкурсе и предложил проверить свои знания на деле.



- Впереди нас ждет финал. Темы его пока неизвестны, тем не менее, мы приложим все усилия, чтобы успешно защитить наш проект, - говорит Рустем Оразбай, ученик 9 класса Назарбаев Интеллектуальной школы.