Названы причины, «заморозившие» строительство Ледового дворца в Актау

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Сроки окончания строительства Ледового дворца изменились из-за внесения дополнительного соглашения в договор государственно-частного партнёрства (ГЧП). Теперь объект планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2023 года. О причинах задержки рассказали в управлении физической культуры и спорта. По информации государственного учреждения, помимо карантинных мер в период коронавирусной пандемии строительство затормозили недобросовестные действия подрядчика.
- Расторгнули договор с товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) «ШалкаПромХолдинг». Частный партнер в судебном порядке доказал недобросовестность этой строительной организации. Решение суда вынесли в ноябре этого года. С этого момента договорные отношения считаются расторгнутыми. На данный момент подрядчика заменили, строительно-монтажными работами сейчас занимается ТОО «СМК Атамекен», - пояснили в управлении физической культуры и спорта.
Также стало известно, что объект все еще не подключен к инженерным сетям. Согласно договору ГЧП, электроснабжение объекта должен был выполнить государственный партнер, но на сегодняшний день эти работы не выполнили.
- По этой причине, в дополнительном соглашении предусматривается выполнение данных работ частным партнером. После подписания этого дополнительного соглашения к договору продолжится выполнение строительно-монтажных работ, - отметили в управлении.
В госучреждении добавили, что на складах Актау находится 95 процентов технологического и вентиляционного оборудования.
Для справки:
ТОО «СМК-Атамекен» входит в группу компаний Ақжол Group. Именно эта организация занималась строительством Амфитеатра в Туркестанской области. Амфитеатр стал подарком от Мангистау. Строительство началось в апреле 2019 годам и завершилось в октябре этого года.
Напомним, в 2012 году экс-руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Сергей Пахомов заявил, что в 17 микрорайоне будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, на территории которого планируются ледовые площадки для развития фигурного катания, шорт-трека и хоккея. В 2014 году состоялась презентация первого проекта строительства Ледового дворца.
Заместитель акима Мангистауской области и аким Актау разошлись во мнениях по поводу места строительства. Сергей Пахомов выступил против строительства Ледового дворца на месте Дворца спорта в 17 микрорайоне.
К концу 2014 года стало известно, что словаки вложат в строительство спортивно-развлекательного комплекса «Актау-Арена» 8,5 миллиона евро.
В 2015 году Сергей Пахомов заявил, что Ледовый дворец в Актау планируется построить к началу 2017 года.
В 2017 году чешская компания «Н+H TECHNIKA» представила очередной проект строительства Ледового дворца.
В конце 2018 года Национальное бюро по противодействию коррупции опубликовало видеозапись задержания Серика Амангалиева, первого заместителя акима Мангистауской области. В ведомстве озвучили, что 115 тысяч евро, которые были изъяты у чиновника, - лишь часть оговоренной суммы взятки в 400 тысяч евро.
Спортсмены области остались недовольны сложившейся ситуацией с реализацией проекта по строительству Ледового дворца в Актау. По их словам, специализированного места для подготовки хоккеистов и фигуристов они ждут несколько лет.
В 2019 году представители чешской организации «H+H TECHNIKA» заявили, что ведут переговоры с одной из казахстанских компаний о начале строительных работ в рамках реализации проекта Ледового дворца.
Михаил Одинцов
- Расторгнули договор с товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) «ШалкаПромХолдинг». Частный партнер в судебном порядке доказал недобросовестность этой строительной организации. Решение суда вынесли в ноябре этого года. С этого момента договорные отношения считаются расторгнутыми. На данный момент подрядчика заменили, строительно-монтажными работами сейчас занимается ТОО «СМК Атамекен», - пояснили в управлении физической культуры и спорта.
Также стало известно, что объект все еще не подключен к инженерным сетям. Согласно договору ГЧП, электроснабжение объекта должен был выполнить государственный партнер, но на сегодняшний день эти работы не выполнили.
- По этой причине, в дополнительном соглашении предусматривается выполнение данных работ частным партнером. После подписания этого дополнительного соглашения к договору продолжится выполнение строительно-монтажных работ, - отметили в управлении.
В госучреждении добавили, что на складах Актау находится 95 процентов технологического и вентиляционного оборудования.
Для справки:
ТОО «СМК-Атамекен» входит в группу компаний Ақжол Group. Именно эта организация занималась строительством Амфитеатра в Туркестанской области. Амфитеатр стал подарком от Мангистау. Строительство началось в апреле 2019 годам и завершилось в октябре этого года.
Напомним, в 2012 году экс-руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Сергей Пахомов заявил, что в 17 микрорайоне будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, на территории которого планируются ледовые площадки для развития фигурного катания, шорт-трека и хоккея. В 2014 году состоялась презентация первого проекта строительства Ледового дворца.
Заместитель акима Мангистауской области и аким Актау разошлись во мнениях по поводу места строительства. Сергей Пахомов выступил против строительства Ледового дворца на месте Дворца спорта в 17 микрорайоне.
К концу 2014 года стало известно, что словаки вложат в строительство спортивно-развлекательного комплекса «Актау-Арена» 8,5 миллиона евро.
В 2015 году Сергей Пахомов заявил, что Ледовый дворец в Актау планируется построить к началу 2017 года.
В 2017 году чешская компания «Н+H TECHNIKA» представила очередной проект строительства Ледового дворца.
В конце 2018 года Национальное бюро по противодействию коррупции опубликовало видеозапись задержания Серика Амангалиева, первого заместителя акима Мангистауской области. В ведомстве озвучили, что 115 тысяч евро, которые были изъяты у чиновника, - лишь часть оговоренной суммы взятки в 400 тысяч евро.
Спортсмены области остались недовольны сложившейся ситуацией с реализацией проекта по строительству Ледового дворца в Актау. По их словам, специализированного места для подготовки хоккеистов и фигуристов они ждут несколько лет.
В 2019 году представители чешской организации «H+H TECHNIKA» заявили, что ведут переговоры с одной из казахстанских компаний о начале строительных работ в рамках реализации проекта Ледового дворца.
Михаил Одинцов
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