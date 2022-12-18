«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
По словам жителей дома №7 в 11 микрорайоне, с лета никто из предпринимателей так и навёл должным образом порядок.
Прежде всего люди указали на бардак, творящийся на территории бывшей букмекерской конторы. Здание уже не используется около трёх лет. Мусор особенно скапливается за железным забором.
Данный магазин, как уверяют жильцы дома, принадлежит хозяевам арт-галереи.
Около магазина расположено кафе-паб «Chelsea».
Единственное, что предприняли хозяева гриль-бара «Marc O'Polo», как заявляют жители, так это убрали мусор. Остальные замечания не устранены.
Стены, относящиеся к гриль-бару «Marc O'Polo» по-прежнему все разрисованы
Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.
Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направили письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.
Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.
Требования чиновников так и не выполнили.
Позже владелец кафе сослался на ребрендинг.
- Мусор и строительные отходы скапливаются. Мы реально уже «обрастаем» мусором. Нас просто игнорируют. Акимат же мог за полгода уже решить эту проблему! - возмутились в очередной раз жители дома №7.
Прежде всего люди указали на бардак, творящийся на территории бывшей букмекерской конторы. Здание уже не используется около трёх лет. Мусор особенно скапливается за железным забором.
Территория бывшей букмекерской конторы превратилась в свалку
Строительный мусор у арт-галереи «Онер»
Перед входом в продуктовый магазин распадается тротуарная плитка
Данный магазин, как уверяют жильцы дома, принадлежит хозяевам арт-галереи.
Около магазина расположено кафе-паб «Chelsea».
Владельцы кафе-паба начали делать пристройку, но так и не закончили
Единственное, что предприняли хозяева гриль-бара «Marc O'Polo», как заявляют жители, так это убрали мусор. Остальные замечания не устранены.
Стены, относящиеся к гриль-бару «Marc O'Polo» по-прежнему все разрисованы
Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.
Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направили письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.
Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.
Требования чиновников так и не выполнили.
Позже владелец кафе сослался на ребрендинг.
Оставьте свой комментарий первым.