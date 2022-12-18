«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

- Мусор и строительные отходы скапливаются. Мы реально уже «обрастаем» мусором. Нас просто игнорируют. Акимат же мог за полгода уже решить эту проблему! - возмутились в очередной раз жители дома №7.

Территория бывшей букмекерской конторы превратилась в свалку

Строительный мусор у арт-галереи «Онер»

Перед входом в продуктовый магазин распадается тротуарная плитка

Владельцы кафе-паба начали делать пристройку, но так и не закончили