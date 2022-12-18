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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:42

Просмотров: 482

«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

Уже полгода власти не могут решить вопрос с предпринимателями, которые не наводят порядок на своих территориях в жилом доме и около него.

Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
По словам жителей дома №7 в 11 микрорайоне, с лета никто из предпринимателей так и навёл должным образом порядок.

- Мусор и строительные отходы скапливаются. Мы реально уже «обрастаем» мусором. Нас просто игнорируют. Акимат же мог за полгода уже решить эту проблему! - возмутились в очередной раз жители дома №7.


Прежде всего люди указали на бардак, творящийся на территории бывшей букмекерской конторы. Здание уже не используется около трёх лет. Мусор особенно скапливается за железным забором.

«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

Территория бывшей букмекерской конторы превратилась в свалку


«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

Строительный мусор у арт-галереи «Онер»


«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

Перед входом в продуктовый магазин распадается тротуарная плитка


Данный магазин, как уверяют жильцы дома, принадлежит хозяевам арт-галереи.

Около магазина расположено кафе-паб «Chelsea».

«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

Владельцы кафе-паба начали делать пристройку, но так и не закончили


Единственное, что предприняли хозяева гриль-бара «Marc O'Polo», как заявляют жители, так это убрали мусор. Остальные замечания не устранены.

«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

«Обрастают» мусором: проблему жителей Актау не могут решить уже полгода

Стены, относящиеся к гриль-бару «Marc O'Polo» по-прежнему все разрисованы

Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.

Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направили письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.

Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.

Требования чиновников так и не выполнили.

Позже владелец кафе сослался на ребрендинг.



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