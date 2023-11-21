Издание Великобритании «The Guardian»: Почему Каспий находится под угрозой

- Я прыгал с этой скалы в море всего 10 лет назад, говорит 33-летний видеооператор и экологический активист Азамат Сарсенбаев. Теперь люди сидят на скалах, которые когда-то были под водой. Я помню, как в детстве море было гораздо глубже.

- Мы видим много мертвых чаек и рыб и, к сожалению, много тюленей, убитых загрязнением, – говорит рыбак Данияр Акимжанов.

- Каждый раз, когда я вижу новое строительство, я думаю о том, откуда они будут брать воду, - говорит Асель Баймуканова, эколог Института гидробиологии и экологии.

- Мы видим много мертвых чаек и рыб и, к сожалению, много тюленей, убитых загрязнением, - говорит он. Позже на своей кухне он показывает фотографии, сделанные на свой телефон. Только в прошлом году мы нашли не менее 400 [мертвых] животных, и столько же в год перед этим.