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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 148

Издание Великобритании «The Guardian»: Почему Каспий находится под угрозой

Статью о Каспийском море опубликовал сайт «The Guardian» на английском языке. Редакция Lada.kz подготовила перевод материала о млеющем Каспии.

Фото theguardian.com
«The Guardian» сообщает, что самое большое в мире озеро оказалось в опасности. Издание задалось вопросом, сможет ли политическая воля пяти стран, разделяющих Каспий, спасти эту уникальную среду обитания?

Издание Великобритании «The Guardian»: Почему Каспий находится под угрозой


- Я прыгал с этой скалы в море всего 10 лет назад, говорит 33-летний видеооператор и экологический активист Азамат Сарсенбаев. Теперь люди сидят на скалах, которые когда-то были под водой. Я помню, как в детстве море было гораздо глубже.


На своей странице в Instagram Сарсенбаев показывает природную красоту Мангистауской области, расположенную на западе Казахстана, включая потрясающие кадры тысяч фламинго, мигрирующих сюда.

Издание Великобритании «The Guardian»: Почему Каспий находится под угрозой


Но, он также публикует видеозаписи загрязнения и экологических проблем, включая доказательства того, что теперь является неоспоримым фактом: Каспийское море "уходит" с беспрецедентной скоростью.

Каспийское море является самым большим внутренним водоемом в мире, и его побережье - 4,237 миль (6,819 км) в 2017 году - разделяется пятью странами: Азербайджаном, Ираном, Россией, Туркменистаном и Казахстаном. Оно также самое мелкое - в некоторых районах вода достигает всего около четырех метров в глубину.

Согласно отчету Института гидробиологии и экологии Казахстана, Каспийское море приближается к самому низкому уровню в истории - 29 метров ниже уровня моря, зафиксированному в 1977 году, средний годовой уровень в 2023 году уже оказался ниже этой отметки.

Темпы падения уровня моря ускорились в последние годы. Например, средняя скорость падения за последние три года составляет около 23,3 см в год.
В июне местная власть Актау объявила чрезвычайное положение из-за критически низкого уровня моря.

Снижение уровня особенно тревожно, учитывая судьбу Аральского моря в Центральной Азии, которое когда-то было четвертым по величине озером в мире.

Падение уровня Каспийского моря особенно заметно на его мелководной северной части. Бухта Кайдак исчезла следом за бухтой Мертвый Култук, которая исчезла также в конце прошлого века.

Среда обитания моря становится более уязвимой для штормовых нагонов, образуются обширные мели, и вся северо-восточная береговая линия смещается. Спутниковые снимки четко показывают, насколько с 2006 года отступил берег.

Издание Великобритании «The Guardian»: Почему Каспий находится под угрозой


- Мы видим много мертвых чаек и рыб и, к сожалению, много тюленей, убитых загрязнением, – говорит рыбак Данияр Акимжанов.


Причины уменьшения моря как естественные, так и созданные человеком. Основные притоки Каспийского моря - Волга и Урал, обе реки берут начало в России и также потеряли много воды. Сниженное количество осадков и потепление климата являются важными факторами в этом вопросе, но не единственными. Также на систему влияет и растущий водозабор из-за человеческой жизнедеятельности: на российской стороне река Урал уже имеет 19 плотин и крупных водохранилищ.

Между тем, сам Актау активно растет. Изначально это было небольшое поселение по добыче урана в степи, но позднее оно было преобразовано со строительством новой атомной электростанции и завода по опреснению морской воды в небольшой город; нефтегазовая промышленность привела к дальнейшему буму роста города.

Издание Великобритании «The Guardian»: Почему Каспий находится под угрозой


- Каждый раз, когда я вижу новое строительство, я думаю о том, откуда они будут брать воду, - говорит Асель Баймуканова, эколог Института гидробиологии и экологии.


Асель Баймуканова входит в команду из 15 человек, проводящих исследовательские работы на море, включая исследования уникального вида каспийского тюленя, чья популяция сократилась примерно с 1 миллиона в начале 20 века до оценочных 70 000 сейчас, и попала в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Более теплые зимы приводят к таянию ледяного покрова, что затрудняет выживание новорожденных детенышей тюленей.

Примерно в 125 милях к северу, через степь, находится небольшая военная база и прибрежный город Форт-Шевченко, где ассоциация рыболовов насчитывает 811 членов. Многие их семьи занимаются рыболовством из поколения в поколение. Данияр Акимжанов продолжил дело своего отца и деда.

Данияр видит своими глазами, как природные условия кардинально изменились - и это касается не только мелеющего моря. Во время поездки на лодке он показал гостю из Великобритании буровые вышки и отели, обслуживающие нефтяную промышленность: месторождение Кашаган, открытое в 2000 году, которое является крупнейшим за пределами Ближнего Востока и разрабатывается North Caspian Operating Company, консорциумом, в который входят некоторые из крупнейших нефтяных компаний мира, таких как: Eni, Shell, ExxonMobil и Total.

С тех пор, как консорциум начал бурение нефти, загрязнение воды, по словам рыбака, усугубилось. В декабре 2022 года массовая гибель 2500 тюленей стала международной новостью.

- Мы видим много мертвых чаек и рыб и, к сожалению, много тюленей, убитых загрязнением, - говорит он. Позже на своей кухне он показывает фотографии, сделанные на свой телефон. Только в прошлом году мы нашли не менее 400 [мертвых] животных, и столько же в год перед этим.


Правительство Казахстана предпринимает небольшие шаги в области сохранения природы. Оно создало охраняемую северную зону для тюленей и осетров. Но поскольку пять разных стран делят Каспий, информация о состоянии морских обитателей остается недоступной, хотя она и является существенной.

По прогнозам исследований, уровень Каспия может упасть еще сильнее, на 9-18 метров или более, и с уменьшением площади более чем на четверть к концу этого века, политическое соглашение между странами имеет решающее значение для его защиты.



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