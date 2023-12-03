Страсти накаляются: работу кафе могут остановить в Актау

- Собственнику помещения было выдано предписание на устранение допущенных нарушений, однако он не выполнил указанные требования. В связи с этим на него был составлен протокол по части 3 статьи 462 КоАП РК (Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции). Протокол направлен в судебные органы для принятия решения, - сообщили в ГАСК.

В ведомстве отметили, что была проведена внеплановая проверка в отношении собственника помещения «Salam bro». По окончании был наложен административный штраф на собственника помещения((Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, за исключением требований, установленных техническими регламентами),(Незаконное переоборудование и перепланировка жилых и нежилых помещений, которое может повлечь или могут повлечь полную потерю прочности и устойчивости (разрушение) здания), а также(Эксплуатация объектов и комплексов, не введенных в установленном порядке в эксплуатацию, за исключением требований, установленных техническими регламентами).Напомним, жители жаловались на ремонт и открытие кафе в их доме в июле 2020 года.Позже акимат прекратил работы по ремонту кафе.Спустя месяц хозяин кафе отправил документы на открытие в акимат.Чиновники прокомментировали ситуацию с открытием кафе.Выездная комиссия акимата собралась решить этот вопрос.В итоге наперекор возмущениям жильцов заведение все-таки открыли В марте прошлого года владелец заведения выплатил жильцам ущерб в полмиллиона тенге.В конце ноября этого года жители дома №12 заявили, что выявленные компетентными органами нарушения владельца кафе не устранены . Нарушаются права на тишину и спокойное проживание жильцов в своей квартире.