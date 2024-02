Корейские компании планируют построить нефтехимический комплекс в Мангистауской области

Управляющий директор нацкомпании Азамат Кожанов и руководитель по сотрудничеству со странами Азии Алибек Жибитаев провели встречу с руководством корейских компаний «Nexstar Engineering Co., Ltd.» Сунг Чу Ёном и «KSTN Co., Ltd.» Ги Ли Бумом. Стороны обсудили возможности строительства нового нефтехимического комплекса в Мангистауской области. В рамках реализации проекта сумма инвестиций корейской стороны может превысить 10 млрд евро.



Представители «Kazakh Invest» рассказали потенциальным партнерам о деятельности нацкомпании, преимуществах работы в Казахстане, благоприятном деловом климате страны и мерах господдержки в реализации инвестиционных проектов. Казахстанская сторона намерена оказать полную поддержку проекту в Казахстане, включая организацию необходимых переговоров с государственными органами и квазигосударственным сектором.



В свою очередь, представители корейских компаний выразили готовность в реализации инвестиционного проекта по строительству нефтехимического комплекса в Казахстане.



Согласно их планам, производство нефтехимпродуктов будет нацелено как на экспорт, так и на внутренний рынок страны. Корейские инвесторы также изъявили желание построить судоверфь для организации производства танкеров мощностью 5 000 тонн для экспорта готовой продукции в страны Европы через Транскаспийский международный транспортный маршрут.



«Nexstar Engineering Co., Ltd.» являются крупной корейской нефтехимической компанией, которая предоставляет инновационные решения и услуги. Представители «Kazakh Invest» и «Nexstar Engineering Co., Ltd.» договорились укреплять инвестиционно-экономическое партнерство и сотрудничать в реализации перспективных проектов.