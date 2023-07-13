В Мангистау планируется строительство нового аммиачно-карбамидного комплекса

После ввода в эксплуатацию предприятие станет крупнейшим комплексом по производству минеральных удобрений в Казахстане. Общий объем производимой продукции, включая карбамид и аммиачную селитру, составит около 1,5 млн. тонн ежегодно, что позволит полностью удовлетворить потребности отечественных аграриев и промышленных предприятий в качественных азотных удобрениях.



Этот проект станет важным элементом, направленным на укрепление продовольственной безопасности, промышленного и экспортного потенциала Казахстана. На данный момент завод производит 400 тысяч тонн аммиачной селитры ежегодно, а после эксплуатации нового комплекса этот показатель вырастет до 78%. Это также способствует увеличению экспорта продукции и укреплению позиций Казахстана на международном рынке.



Аммиачно-карбамидный комплекс, требующий общих инвестиций около 1 млрд. долларов, будет расположен в специальной экономической зоне «Морпорт Актау» в Мангистауской области. Расположение завода обусловлено приоритетным направлением производства химической промышленности на территории экономической зоны. Строительство планируется завершить в конце 2026 года.



- Обеспечение экологической безопасности является одним из основных приоритетов компании в ежедневной деятельности и при реализации проектов. Применение передовых технологий позволит исключить негативное воздействие на окружающую среду. Предполагается внедрение бессточной системы очистки образующихся отходов с последующим их повторным использованием в производственном цикле, - сказал представитель аммиачно-карбамидного комплекса Максат Тарбанов.



Рынки сбыта продукции включают Казахстан, страны Европейского союза, страны СНГ и Азию. Основными потребителями в Казахстане являются сельскохозяйственные производители.