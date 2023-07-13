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Опубликовано: Сегодня, 19:08

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В Мангистау планируется строительство нового аммиачно-карбамидного комплекса

В Мангистау планируется построить новый аммиачно-карбамидный комплекс. Реализация данного проекта приведет к созданию новых рабочих мест в регионе. Во время строительства завода будут временно трудоустроены 1,5 тысячи человек. После завершения проекта планируется создание 800 постоянных рабочих мест. Кроме того, новый завод станет источником квалифицированных кадров для смежных отраслей промышленности, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
После ввода в эксплуатацию предприятие станет крупнейшим комплексом по производству минеральных удобрений в Казахстане. Общий объем производимой продукции, включая карбамид и аммиачную селитру, составит около 1,5 млн. тонн ежегодно, что позволит полностью удовлетворить потребности отечественных аграриев и промышленных предприятий в качественных азотных удобрениях.

Этот проект станет важным элементом, направленным на укрепление продовольственной безопасности, промышленного и экспортного потенциала Казахстана. На данный момент завод производит 400 тысяч тонн аммиачной селитры ежегодно, а после эксплуатации нового комплекса этот показатель вырастет до 78%. Это также способствует увеличению экспорта продукции и укреплению позиций Казахстана на международном рынке.

Аммиачно-карбамидный комплекс, требующий общих инвестиций около 1 млрд. долларов, будет расположен в специальной экономической зоне «Морпорт Актау» в Мангистауской области. Расположение завода обусловлено приоритетным направлением производства химической промышленности на территории экономической зоны. Строительство планируется завершить в конце 2026 года.

- Обеспечение экологической безопасности является одним из основных приоритетов компании в ежедневной деятельности и при реализации проектов. Применение передовых технологий позволит исключить негативное воздействие на окружающую среду. Предполагается внедрение бессточной системы очистки образующихся отходов с последующим их повторным использованием в производственном цикле, - сказал представитель аммиачно-карбамидного комплекса Максат Тарбанов.

Рынки сбыта продукции включают Казахстан, страны Европейского союза, страны СНГ и Азию. Основными потребителями в Казахстане являются сельскохозяйственные производители.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 20:01
Мало у нас проблем с экологией!
 
 

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