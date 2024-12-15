Адвокат жестко высказался по делу об убийстве солдата-срочника в Мангистау

Не так давно за дело по факту убийства военнослужащего Марата Баркулова его же командиром взвода взялся адвокат Азамат Сагал. Он выявил допущенные нарушения законности и просит вышестоящие органы принять меры реагирования по их устранению.

Личное фото Азамата Сагала

Подозреваемый лейтенант, как объясняет Азамат Сагал, проходит по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку). Однако, уверяет адвокат, дело должны были квалифицировать по пункту 9 части 2 статьи 99 УК РК, так как обстоятельства, установленные в ходе досудебного расследования свидетельствуют, что командир взвода убил подчиненного именно из хулиганских побуждений.

К большому сожалению, следователь ЗРВСУ МВД РК Мурзагалиев А.Ж. и военный прокурор Актауского гарнизона Касимжанов М.Т. не в силах этого различить. Видать, у них там свои законы. К слову, мое ходатайство, заявленное в порядке части 3 статьи 297 УПК РК после ознакомления с материалами дела, о возобновлении досудебного расследования и проведении дополнительных следственных действий, в том числе допросе главного свидетеля (незаинтересованного лица), который разговаривал в тот день по видеозвонку с погибшим солдатом буквально за несколько минут до смерти и, возможно, мог стать очевидцем убийства. Военный прокурор Касимжанов М.Т. посчитал, что не имеется оснований для допроса свидетеля, поскольку установление изложенных обстоятельств, доказательственное значение по делу не имеет. Как это так?! Также потерпевшей стороне непонятно, почему деяния подозреваемого, который в момент убийства являлся военнослужащим, находился на воинской службе и при исполнении обязанностей воинской службы в составе суточного наряда, не квалифицированы также по совокупности по специальному составу воинских преступлений? Кроме того, в постановлении об отказе удовлетворения ходатайства от 7 декабря 2024 года в части переквалификации на пункт 9 части 2 статьи 99 УК РК подозреваемого в качестве основного довода указано, что территория полигона воинской части 25744 не является общественным местом, - пишет Азамат Сагал.

По словам адвоката, таким образом, по мнению военного прокурора Актауского гарнизона, оказывается, воинская часть не является частью нашего общества, а в воинских частях необязательно соблюдать правила общественного порядка и нормы морали, нравственности.

В итоге в порядке части 6 статьи 297 УПК РК мной была подготовлена жалоба на незаконное постановление об отказе в удовлетворении ходатайства военного прокурора Актауского гарнизона и направлена в Главную военную прокуратуру. Пока идет рассмотрение моей жалобы и срок рассмотрения в порядке статьи 105 УПК РК был продлен. Согласно требований части 6 и 7 статьи 297 УПК РК, отказ лица, осуществляющего досудебное расследование, в удовлетворении ходатайства по уголовному делу может быть обжалован прокурору в течение трех суток с момента получения копии постановления об отказе в удовлетворении ходатайства, - подчеркивает Азамат Сагал.

Адвокат отметил важный момент: до разрешения жалобы прокурором уголовное дело не подлежит направлению в суд. Отклонение прокурором жалобы на отказ в удовлетворении ходатайства не препятствует заявлению этого же ходатайства в суде.

Но, как я убедился в очередной раз, для военной прокуратуры Актауского гарнизона это не помеха! Несмотря на прямой запрет УПК РК направления уголовного дела в суд в период обжалования, игнорируя требования закона, военная прокуратура направила дело в суд.

Военный специализированный межрайонный уголовный суд, в свою очередь, принял еще 9 декабря дело в производство и назначил по нему предварительное судебное заседание на 17 декабря. Уважаемые генеральная прокуратура РК, главная военная прокуратура РК, МВД РК, высший судебный совет РК и Верховный суд, убедительно прошу принять меры реагирования на допущенные нарушения законности и их устранения, - обращается адвокат.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Отец погибшего в Мангистау солдата требует открытого суда.

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Отец погибшего в Мангистау солдата не верит в случайную смерть сына.

Адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков ранее поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах Марата Баркулова.

Отец убитого солдата в Актау также просит привлечь к ответственности медиков.

Мать солдата-срочника просила также признать ее потерпевшей и защищать ее на стадии следствия.