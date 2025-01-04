Транспортировка хвостовой части упавшего самолёта под Актау попала на видео

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена транспортировка хвостовой части самолета, упавшего под Актау. Lada.kz обратилась за комментарием в министерство транспорта Республики Казахстан с тем, чтобы узнать подробности.

Фото из социальной сети

В социальной сети сообщается, что хвостовую часть самолета, который потерпел крушение в Актау, транспортируют в неизвестном направлении.

Lada.kz обратилась за комментарием в министерство транспорта Республики Казахстан.

Комиссией ведется работа по транспортировке элементов воздушного судна в ангар. Ангар находится на территории аэропорта Актау, - заявили в пресс-службе министерства.

Напомним, авакатастрофа произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ.

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау.

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил.

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности.

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.