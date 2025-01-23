Инфекционные заболевания в Мангистау: чем болели жители в 2024 году

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Бердибек Саралтаев рассказал на брифинге в региональном центре общественных коммуникаций о зарегистрированных в прошлом году инфекционных заболеваниях в регионе.

Фото: ЦОК региона

Бердибек Саралтаев сообщил, что в 2024 году в Мангистауской области не было зарегистрировано случаев особо опасных инфекционных заболеваний и карантинных инфекций, таких как чума, холера и конго-крымская геморрагическая лихорадка. Также не выявлены случаи вакциноуправляемых инфекций, включая брюшной тиф, паратиф, дифтерию, полиомиелит и краснуху.

Также снизилось количество других бактериальных кишечных инфекций и пищевых отравлений. Например, заболеваемость коклюшем и скарлатиной снизилась в 8,5 раза и на 17,6%. Но наблюдается рост числа некоторых заболеваний. Так, число больных увеличилось в 3,8 раза в группах не уточненных бактериальных кишечных инфекций и ОКИ (острых кишечных инфекций). Также увеличилось количество случаев кори, менингококковой инфекции, эпидемического паротита, ОРВИ и гриппа. Кроме того, отмечается повышенная заболеваемость туберкулезом и бруцеллезом, - сказал Бердибек Саралтаев.

Бердибек Саралтаев отметил, что в 2024 году в Мангистауской области зафиксирован рост случаев вирусного гепатита А, относящегося к инфекционным заболеваниям, контролируемым вакциной.

Зарегистрировано 57 случаев заболевания, что в 1,4 раза больше, чем в 2023 году. Среди детей до 14 лет 77,2% зарегистрированных случаев. Кроме того, наблюдался рост эпидемического паротита и менингококковых инфекций. В области в 2024 году эпидсезон по ОРВИ и гриппу начался с октября до конца года было зарегистрировано 119 504 случая. В текущем году распространенность гриппа увеличилась в 1,4 раза, в том числе выявлено 159 случаев вируса гриппа (А/H1N1-09 и В). В 2024 году начата вакцинация против гриппа, из местного бюджета выделено 88 миллионов тенге, приобретено 90 000 доз вакцины «Гриппол плюс» и про вакцинировано 11% жителей области. Также начата вакцинация против вируса папилломы человека, включенного в национальный календарь прививок с 2024 года. На сегодняшний день привито 5324 девочек в возрасте с 11 до 13 лет, - подчеркнул Бердибек Саралтаев.

Напомним, в Мангистау свыше пяти тысяч девочек вакцинированы от вируса папилломы человека.

Ранее также сообщалось, что за год в регионе зарегистрировано порядка 1900 человек, заболевших корью. Таких пациентов уже начали фиксировать в 2025 году.

В 2024 году было отмечено снижение заболеваемости коклюшем.

Были названы и районы, в которых не выявили ни одного случая ВИЧ-инфекции.

Кроме того, специалисты рассказывали о том, сколько случаев заболевания зарегистрировано метапневмовирусом выявили в Мангистау.