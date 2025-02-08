Бизнесмен из Азербайджана подарил квартиры семьям погибших казахстанцев в авиакатастрофе под Актау

В Актау состоялся поминальный ас в память о погибших в авиапроисшествии самолета, в ходе которого азербайджанский бизнесмен вручил ключи от квартир семьям погибших казахстанцев в авиакатастрофе под Актау. Об этом сообщили в посольстве РК в Азербайджанской Республике.

Фото Посольства РК в Азербайджанской Республике

Мероприятие, организованное при участии посольства Казахстана в Азербайджане, посольства Азербайджана в Казахстане и акимата Мангистауской области, прошло 7 февраля. На нем присутствовали члены семей погибших казахстанцев, представители азербайджанской диаспоры, представители учреждений, участвовавших в спасательных работах и горожане.

В начале были прочитаны аяты из Священного Корана.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что сегодня отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели поистине союзнический характер – дружба и братство между странами после трагедии стали еще крепче. Он отметил, что казахстанская сторона с благодарностью восприняла предложение азербайджанского бизнесмена Амиля Юсифова оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе. В свою очередь азербайджанский предприниматель подчеркнул, что успешно занимается бизнесом в Казахстане и считает своим долгом оказать поддержку братскому народу.

Он вручил близким погибших казахстанцев ключи от пяти двухкомнатных квартир в новом жилом комплексе Алматы. Квартиры оснащены мебелью и бытовой техникой. Кроме того, меценат также подарил три новых автомобиля ДЧС Мангистауской области, больнице и станции скорой и неотложной медицинской помощи в Актау.

Трагедия произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ.

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау.

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил.

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности.

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.