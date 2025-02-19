Авиакатастрофа в Актау: мангистауские спасатели награждены главой МЧС Азербайджана

Магистауским спасателям вручили нагрудный знак «За сотрудничество» за участие в спасательной операции и ликвидации последствий крушения самолета под Актау.

Фото пресс-службы ДЧС региона

Сегодня, 19 февраля, в соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялась церемония награждения спасателей из Мангистау.

Награды были вручены в Актау Генеральным консулом Азербайджанской Республики Айханом Сулейманлы.

Нагрудным знаком «За сотрудничество» за участие в спасательной операции и ликвидации последствий крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» награждены:

Сейталин Азамат Серикович;

Аминов Тимур Владимирович;

Айдаров Кани Манапович;

Караев Саясат Мусаевич;

Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;

Кулханов Азымбек Шиндаулетович;

Кузембаев Ербол Ахметович;

Мендибаев Наурызбек Ерланулы;

Нугуманов Ардак Койшибекович;

Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

Напомним, 5 января, аким Мангистау Нурдаулет Килыбай вручил государственные награды наиболее отличившимся гражданам, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.

Авакатастрофа произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ.

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау.

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил.

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности.

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.