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21.02.2025, 14:30

В Актау солдат-срочников проверили на признаки физического насилия

Общество 0 2 190 Наталья Вронская

Срочников воинской части №6656 проверили на наличие побоев. Об этом сообщает военная прокуратура Актауского гарнизона.

Фото: @vp_aktau / Instagram
Фото: @vp_aktau / Instagram

Вчера, 20 февраля, сотрудники военной прокуратуры Актауского гарнизона провели медицинский осмотр военнослужащих срочной службы воинской части №6656 в рамках планового контроля за соблюдением законности в Национальной гвардии Республики Казахстан.

В ходе проверки оценивалось состояние кожи, наличие признаков физического насилия, а также других возможных нарушений.

Напомним, ранее Lada.kz подготовила подборку о трагических случаях, зафиксированных среди срочников в Мангистауской области.

В дополнение, 7 сентября один из инцидентов произошел во время сборов на полигоне «Оймаша». Солдат-срочник Марат Баркулов получил смертельное ранение в голову.  

Позже в Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Также стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор. 

Выяснилось, что Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Из-за случившегося отец погибшего срочника потребовал открытого суда. Он заявил, что не верит в случайную смерть сына. Мужчина также попросил привлечь к ответственности медиков.

Адвокат потерпевшей стороны в свою очередь поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах Марата Баркулова.

Мать солдата-срочника просила признать потерпевшей и ее, а также защищать на стадии следствия.

Позже журналист редакции Lada.kz встретилась с отцом Марата Баркулова, чтобы узнать подробности уголовного дела.

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