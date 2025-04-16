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16.04.2025, 15:59

В горах Азербайджана установили мемориал жертвам авиакатастрофы близ Актау

Общество 0 1 941 Лиана Рязанцева

В Азербайджане увековечили память погибших членов экипажа и пассажиров в результате крушения самолета Embraer 190 ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), совершавшего рейс Баку-Грозный. В память о погибших азербайджанские альпинисты установили мемориальную доску с их именами. Об этом сообщает Azertag, передает Lada.kz.

Фото azertag.az
Фото azertag.az

Сообщается, что азербайджанские альпинисты установили на территории Государственного историко-культурного и этнографического заповедника «Хыналыг и Кочевой путь» мемориальную доску с именами героев, погибших в авиакатастрофе близ Актау.

На ней написаны имена членов экипажа - Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Окюмы Алиевой, а также надпись «В память о погибших членах экипажа и пассажирах». 

Напомним, авакатастрофа произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ. 

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау. 

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил. 

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности. 

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
MKC
MKC
Там, где разбился самолет в Актау, поставили бы памятник погибшим и это место сделали бы кладбищем в дальнейшем.
17.04.2025, 04:38
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