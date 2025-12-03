Из-за всплеска заболеваемости один класс в Актау учится дистанционно

Ученики начального класса одной из городских школ обучаются в дистанционном режиме из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Freepik

В Управлении образования Мангистауской области сообщили, что до конца недели ученики 4-го класса СШ №10 в Актау переведены на дистанционное обучение. Такое решение было принято из-за того, что свыше 30% учащихся класса заболели ОРВИ и гриппом. Всего в классе числится 27 детей.

По сообщению пресс-службы Минобразования РК, по состоянию на 2 декабря на дистанционный формат обучения переведены 6 784 класса в 663 школах 13 регионов страны.

Напомним, две недели назад в связи со всплеском ОРВИ и гриппа в школах Актау ввели масочный режим. Как уточнили в управлении образования, на текущий момент масочный режим сохраняется.