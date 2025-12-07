Появится прямой рейс из Актау в Китай

Власти региона рассматривают запуск прямого рейса из Актау в Урумчи. Об этом стало известно в ходе неформального общения с чиновниками, сообщает Lada.kz .

По информации представителей акимата, переговоры о внедрении нового международного направления велись с расчётом на открытие маршрута уже в текущем году. Однако из‑за технической нехватки воздушных судов реализацию проекта пришлось отложить.

Обсуждение маршрута продолжается, и запуск прямых полётов предварительно запланирован на весну 2026 года.

Напомним, первый прямой рейс из Актау в Дубай, которого жители региона ждали несколько лет, успешно выполнен лоукостером FlyArystan.