Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.01.2026, 14:23

Верните детство: жители Актау жалуются на массовый демонтаж игровых площадок

Общество 0 1 393 Наталья Вронская

Жители Актау всё чаще обращаются с жалобами на отсутствие детских площадок во дворах. По словам горожан, в начале декабря во многих микрорайонах старые игровые комплексы были демонтированы, однако новые до сих пор так и не появились. В результате во время зимних каникул дети остались без мест активного отдыха. Комментарий Lada.kz предоставили в пресс-службе городского акимата.

Фото автора
Фото автора

Одним из таких примеров стал 11 микрорайон. Жильцы дома №26 рассказывают, что демонтаж детской площадки сначала вызвал радость  люди ожидали скорого обновления и установки современного игрового комплекса. Однако спустя недели на месте активного досуга  голый участок.

Мы думали, что это вопрос, который решится в течение короткого времени. Но прошёл почти месяц, с ним и зимние каникулы, а детям просто негде играть, - говорят родители.

Подобная ситуация, по словам актаусцев, наблюдается и в других микрорайонах города. Родители отмечают, что в зимний период, когда у школьников больше свободного времени, отсутствие дворовых площадок особенно ощутимо.

В акимате сообщили, что демонтаж и установка игровых зон связаны с реализацией масштабного проекта по обновлению городской инфраструктуры.

В Актау ведётся строительство 50 спортивных и 80 детских игровых площадок. На сегодняшний день подрядной организацией демонтирована половина из них, - сообщили в городском акимате.

Власти также отметили, что подрядной организации поручено сдать объекты по городу до 1 марта текущего года.

1
10
1
