07.01.2026, 17:55

«Остался без денег и жил в подъезде»: жители Актау помогают марокканцу вернуться домой

Общество 0 8 384 Сергей Кораблев

Общественный фонд «Мы люди – мы вместе» собирает средства для того, чтобы помочь гражданину Марокко, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации, вернуться на родину до истечения срока законного пребывания в Казахстане, сообщает Lada.kz.

Эл Катири Аусаме. Фото Имангазы Досмухамбетова
Эл Катири Аусаме. Фото Имангазы Досмухамбетова

По словам директора общественного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмухамбетова, в организацию доставили молодого человека  Эл Катири Аусаму, уроженца Касабланки (Марокко), который прибыл в регион в туристических целях. В Актау он находится уже 19 дней. Из-за отсутствия денег мужчина был вынужден несколько дней жить в подъезде одного из домов третьего микрорайона.

Как отметил глава фонда, основная задача сейчас  помочь иностранцу вовремя покинуть Казахстан, поскольку срок его законного пребывания истекает 15 января.

Деньги у него были, но он их не рассчитал  они закончились три дня назад. Он жил прямо в подъезде. Местный житель увидел его состояние и привез к нам. Парень сильно устал и замерз, у него не было запасной одежды. Мы уже обеспечили его вещами, продуктами, средствами личной гигиены и временно арендовали жилье, - рассказал Имангазы Досмухамбетов.

Прямых авиарейсов из Актау в Марокко нет. Волонтеры организации нашли возможный маршрут с пересадкой: Актау  Стамбул  Марокко. Для приобретения билетов требуется 500 тысяч тенге. Все собранные средства будут направлены исключительно на оплату перелета.

Эл Катири Аусаме 28 лет, и сейчас он находится в крайне сложной ситуации. Представители фонда просят неравнодушных жителей откликнуться и помочь  даже небольшая сумма может сыграть решающую роль.

Контактный номер телефона: +7 (702) 821 06 50  Имангазы Досмухамбетов.

56
11
5
