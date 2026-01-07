«Остался без денег и жил в подъезде»: жители Актау помогают марокканцу вернуться домой

Общественный фонд «Мы люди – мы вместе» собирает средства для того, чтобы помочь гражданину Марокко, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации, вернуться на родину до истечения срока законного пребывания в Казахстане, сообщает Lada.kz .

Эл Катири Аусаме. Фото Имангазы Досмухамбетова

По словам директора общественного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмухамбетова, в организацию доставили молодого человека – Эл Катири Аусаму, уроженца Касабланки (Марокко), который прибыл в регион в туристических целях. В Актау он находится уже 19 дней. Из-за отсутствия денег мужчина был вынужден несколько дней жить в подъезде одного из домов третьего микрорайона.

Как отметил глава фонда, основная задача сейчас – помочь иностранцу вовремя покинуть Казахстан, поскольку срок его законного пребывания истекает 15 января.

Деньги у него были, но он их не рассчитал – они закончились три дня назад. Он жил прямо в подъезде. Местный житель увидел его состояние и привез к нам. Парень сильно устал и замерз, у него не было запасной одежды. Мы уже обеспечили его вещами, продуктами, средствами личной гигиены и временно арендовали жилье, - рассказал Имангазы Досмухамбетов.

Прямых авиарейсов из Актау в Марокко нет. Волонтеры организации нашли возможный маршрут с пересадкой: Актау – Стамбул – Марокко. Для приобретения билетов требуется 500 тысяч тенге. Все собранные средства будут направлены исключительно на оплату перелета.

Эл Катири Аусаме 28 лет, и сейчас он находится в крайне сложной ситуации. Представители фонда просят неравнодушных жителей откликнуться и помочь – даже небольшая сумма может сыграть решающую роль.

Контактный номер телефона: +7 (702) 821 06 50 – Имангазы Досмухамбетов.