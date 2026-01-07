На ТОП-3 актуальных вопросов по налогам ответили эксперты из Актау

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области ответили на три самых популярных вопроса, с которыми обращаются жители и предприниматели региона. Речь идет о продаже недвижимости, применении упрощённой декларации и обязательной регистрации по НДС, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

Продажа квартиры: когда не нужно платить налог

Жителей Мангистауской области интересует, возникнет ли налог при продаже квартиры, купленной в 2025 году и реализованной в 2026 году.

В ДГД пояснили, что если недвижимость была приобретена и зарегистрирована в 2025 году, а продана спустя год и более с даты государственной регистрации, доход от прироста стоимости не возникает, а значит налог платить не нужно.

При этом изменения законодательства затронут объекты недвижимости, регистрация права собственности по которым будет произведена после 1 января 2026 года. Для них уже будет учитываться двухлетний срок владения.

Можно ли применять упрощенную декларацию

В департаменте напомнили, что упрощенную декларацию вправе применять индивидуальные предприниматели и юридические лица – резиденты РК, если их вид деятельности не включен в перечень запрещенных. Этот перечень утвержден постановлением Правительства РК от 14 ноября 2025 года №970.

Если общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) предпринимателя отсутствует в списке, а остальные условия соблюдены, применение упрощенного режима разрешено.

Порог обязательной регистрации по НДС в 2026 году

В 2026 году предельный порог оборота для обязательной постановки на учет по НДС составляет 10 000 МРП, что эквивалентно 43 250 000 тенге.

При превышении этой суммы налогоплательщик обязан зарегистрироваться в качестве плательщика НДС.

В ведомстве подчеркивают, что изменения налогового законодательства требуют повышенного внимания, и рекомендуют налогоплательщикам заранее уточнять нюансы, чтобы избежать нарушений и штрафов.

