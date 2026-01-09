18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.01.2026, 08:33

Статью о Мангистау опубликовали в «Washington Post»

Общество

В американской газете Washington Post вышла обширная статья о достопримечательностях Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото с сайта Казправды
Фото с сайта Казправды

Американский журналист Дженнифер Мюллер поделилась впечатлениями от поездки в Мангистау, ознакомив читателей с уникальными природными ландшафтами региона, его богатой геологической историей и культурным наследием. Автор сравнила каньоны и скальные образования Мангистау, напоминающие лунный пейзаж, с известным национальным парком Монумент-Вэлли в США, высоко оценив самобытность природы края.

«Долина, которую мы осматривали, в древности находилась под водами океана Тетис. Позже земные пласты пришли в движение, Пангея раскололась, и вода отступила. На протяжении тысячелетий природа формировала каменные гигантские геологические фигуры. Вокруг из равнины поднимаются острые, словно клинки, скалы, широкие плато и изогнутые купола. Это место настолько долго оставалось засушливым и пустынным, что следы миллионов лет истории до сих пор отчетливо видны», - отмечает путешественница-журналист.

Также она обратила внимание на окаменелые останки морских животных, сохранившиеся на плато - след древнего океана Тетис, а также на руины караван - сараев вдоль Шелкового пути, суфийские храмы и святые места.

В статье подробно описаны такие достопримечательности Мангистау, как ущелье Бозжыра, мыс Жыгылган, Кызылкуп и долина шаров Торыш.

«Учёные до сих пор не пришли к единому мнению о том, как именно они образовались; мне же больше по душе местная версия о том, что эта долина когда-то была игровой площадкой богов», - пишет Дженнифер Мюллер.

По словам автора, долгое время регион оставался вне поля зрения международных туристов, однако сегодня интерес к нему растёт. Во время поездки журналистка встретила туристов из России, Китая и Италии и отметила, что американские путешественники лишь начинают открывать для себя это направление. Как узнала журналистка у своего проводника Антона Дикина, который уже более десяти лет проводит поездки по региону, за всё это время он ещё не встречал гостей из США.

Дженнифер Мюллер отметила, что одну из ночей они ночевали в «мотеле из юрт», однако позже все участники группы единодушно признали, что предпочли бы проснуться в собственных палатках посреди степи. Этот вывод подтверждает, что путешественники прибывают в Мангистау для единения с уникальными природными ландшафтами и нетронутыми пейзажами.  

Для справки

Газета была основана в 1877 году в городе Вашингтон. Изначально это было региональное издание, однако со временем «The Washington Post» превратилась в национальную и международную платформу, оказывающую значительное влияние на общественное мнение и политическую повестку.

По состоянию на 2025 год издание «The Washington Post» имело около 2,5 млн цифровых подписчиков, что отражает платную аудиторию сайта и цифровую подписку на новости. Печатная подписка гораздо меньше: ежедневный тираж бумаги составляет примерно 97 тысяч экземпляров.

23
5
1
Комментарии

2 комментарий(ев)
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

