На одной из дорог Актау появился новый светофор

На участке автодороги между 5-м и 6-м микрорайонами для обеспечения безопасного перехода пешеходов введён в эксплуатацию новый светофор, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата

По информации городского акимата, на дороге между 5-м и 6-м микрорайонами установили современный кнопочный светофор и обустроили пешеходный переход с разметкой.

В настоящее время на территории города шесть пешеходных переходов уже оборудованы светофорами нового образца. Данное нововведение направлено на обеспечение безопасного и упорядоченного движения как пешеходов, так и водителей транспортных средств. В связи с этим обращаемся к жителям и водителям с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на участках с новыми светофорами и пешеходными переходами, - говорится в сообщении акимата.

Напомним, из городского бюджета в 2025 году было выделено 96,5 млн тенге на установку светофоров на 10 перекрестках и кнопочных (ручных) светофоров на шести пешеходных переходах.