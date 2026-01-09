18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.01.2026, 14:24

На одной из дорог Актау появился новый светофор

Общество 0 2 380 Лиана Рязанцева

На участке автодороги между 5-м и 6-м микрорайонами для обеспечения безопасного перехода пешеходов введён в эксплуатацию новый светофор, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

По информации городского акимата, на дороге между 5-м и 6-м микрорайонами установили современный кнопочный светофор и обустроили пешеходный переход с разметкой.

В настоящее время на территории города шесть пешеходных переходов уже оборудованы светофорами нового образца. Данное нововведение направлено на обеспечение безопасного и упорядоченного движения как пешеходов, так и водителей транспортных средств. В связи с этим обращаемся к жителям и водителям с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на участках с новыми светофорами и пешеходными переходами, - говорится в сообщении акимата.

Напомним, из городского бюджета в 2025 году было выделено 96,5 млн тенге на установку светофоров на 10 перекрестках и кнопочных (ручных) светофоров на шести пешеходных переходах.

Комментарии

4 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
Это всё прекрасно, спасибо за новый пешеход. А когда теперь там сделают дорожки для пешеходов и для колясек?
09.01.2026, 14:49
Кинст
Кинст
Особо интересно про разметку. Из какой краски её делают? Этот переход нарисовали примерно во второй половине декабря, но уже сейчас он практически весь стёрт шинами и обувью пешеходов ) Да и по всему городу ситуация с разметкой, стрелками направления движения и т.д. не лучше... Кроме того, не убрана хоть и потёртая, но тем не менее, имеющаяся по факту разметка с прежнего перехода (6-36), также там не демонтированы шумовые полосы.
09.01.2026, 11:50
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Сделали остановку напротив Сауле 8 микр -ботанический сад. Хорошо. А где пешеходный переход? Как и сзади драм театра в 8 микр ???
09.01.2026, 11:44
fox1167
fox1167
"на дороге между 5-м и 6-м микрорайонами установили современный кнопочный светофор и обустроили пешеходный переход с разметкой"-----Ну наконец-то! Последние 10 лет уже просил об этом чтобы перенесли подальше от перекрёстка! А то проезжаешь пробку у перекрёстка и через 50 метров снова упираешься в пробку на (бывшем) пешеходном переходе у дома №7 из-за постоянных пешеходов неорганизованно бродящих туда-сюда!
09.01.2026, 10:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

