Учителя из Мангистау завоевали призовые места на республиканском конкурсе

В Алматы 9 января завершился республиканский конкурс «Фестиваль педагогических идей», в котором приняли участие 11 педагогов из Мангистауской области. Подробности рассказали в управлении образования региона, передает Lada.kz.
Республиканский конкурс «Фестиваль педагогических идей» проходил с 7 по 9 января в Алматы. В нем приняли участие педагоги со всей страны.
В конкурсе участвовали 11 педагогов из Мангистауской области. По его итогам три учителя заняли призовые места, а ещё пять педагогов получили грамоты за высокий уровень профессионального мастерства.
По решению конкурсной комиссии республиканского дипломами ІI степени награждены:
Грамотами за профессиональное мастерство награждены:
Цель фестиваля- стимулирование творческой самореализации и профессионального роста педагогов, изучение и распространение инновационного опыта руководителей и учителей школ Казахстана. Поздравляем наших педагогов с призовыми местами и желаем дальнейших профессиональных успехов, - подчеркнули в управлении образования региона.
Напомним, школьники из Актау завоевали медали на XI Международной олимпиаде по геометрии в Иране.
