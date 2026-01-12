Учителя из Мангистау завоевали призовые места на республиканском конкурсе

В Алматы 9 января завершился республиканский конкурс «Фестиваль педагогических идей», в котором приняли участие 11 педагогов из Мангистауской области. Подробности рассказали в управлении образования региона, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Республиканский конкурс «Фестиваль педагогических идей» проходил с 7 по 9 января в Алматы. В нем приняли участие педагоги со всей страны.

В конкурсе участвовали 11 педагогов из Мангистауской области. По его итогам три учителя заняли призовые места, а ещё пять педагогов получили грамоты за высокий уровень профессионального мастерства.

По решению конкурсной комиссии республиканского дипломами ІI степени награждены:

Кошербай Тилектес Серикбайкызы — учитель казахского языка и литературы школы-гимназии имени М. Абдихалыкова, Тупкараганский район;

Туржанова Назира Елемескызы — учитель музыки школы-гимназии №29 имени Фаризы Онгарсыновой, Актау;

Нурсолтанова Достыгүл Алыбайкызы — педагог-психолог лицея-интерната «Білім-инновация».

Грамотами за профессиональное мастерство награждены:

Имангалиева Гүлден Бисенбайкызы — директор школы-лицея №7 имени Н. Марабаева, Актау;

Рубилова Акмаржан Айдаркызы — учитель истории лицея-интерната «Білім-инновация»;

Коздибай Канат Калымжанулы — учитель информатики общеобразовательной школы №3, Каракиянский район;

Надирова Гүлсим Курманбайкызы — учитель географии школы-лицея «Жас қанат», Актау;

Майрамов Бексултан Нурмуханулы — директор общеобразовательной школы №33, Актау.

Цель фестиваля- стимулирование творческой самореализации и профессионального роста педагогов, изучение и распространение инновационного опыта руководителей и учителей школ Казахстана. Поздравляем наших педагогов с призовыми местами и желаем дальнейших профессиональных успехов, - подчеркнули в управлении образования региона.

Напомним, школьники из Актау завоевали медали на XI Международной олимпиаде по геометрии в Иране.