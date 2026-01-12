Осторожно: полиция Актау сообщает о новом виде мошенничества

Фото istockphoto.com

На официальной странице полиции Актау в социальной сети опубликовано предупреждение для горожан о новом виде мошенничества.

По данным ведомства, кибермошенники используют метод «GhostPairing», позволяющий скрытно получить доступ к аккаунтам WhatsApp.

Мошенники рассылают фальшивые сообщения от имени WhatsApp или Facebook и перенаправляют пользователей на поддельную страницу, имитирующую официальный сервис. После ввода номера телефона и кода подтверждения злоумышленники подключаются к аккаунту как к дополнительному устройству. Они получают доступ к переписке и файлам, а также могут отправлять сообщения от имени владельца. При этом телефон продолжает работать в обычном режиме, - разъяснили в полиции.

В полиции подчеркнули, что обнаружить взлом можно в WhatsApp в разделе «Связанные устройства».

Если вы заметили неизвестное устройство, его необходимо немедленно удалить. Никогда не вводите коды подтверждения на сторонних сайтах — запрос кода вне приложения является признаком мошенничества. Рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять настройки безопасности аккаунта, - отметили в ведомстве.

Полиция призывает жителей города быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников.

