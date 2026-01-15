Обходные пути: ситуация в Иране может повлиять на маршрут рейса из Актау

Массовые протесты в Иране могут повлиять на путешественников из Мангистауской области – одна из авиакомпаний заявила о поиске обходных путей, передает Lada.kz .

Фото: FlyArystan

Иран выпустил официальное уведомление о закрытии своего воздушного пространства для гражданских самолётов. Исключение действует для международных рейсов со специальным разрешением.

Как сообщили в «FlyArystan», на текущий момент создавшаяся ситуация повлияет на выполнение двух рейсов авиакомпании, запланированных на 17 января 2026 года: Атырау – Доха и Актау – Дубай. Авиаперевозчик рассматривает варианты облета Ирана.