15.01.2026, 11:53

Житель Актау незаконно построил кафе

Общество 0 7 071 Ольга Максимова

Как сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК) Даурен Отепкали на своей странице в Facebook, три обращения с просьбой провести проверку законности возведения точки общепита поступило от местных жителей, передает Lada.kz.

Фото со страницы FB Д. Отепкали
Фото со страницы FB Д. Отепкали

В 3 микрорайоне областного центра на территории здания №115 (хостел) без каких-либо разрешительных документов «выросло» кафе – показала проведенная проверка. 

По данному факту были составлены административные протоколы по статьям 316, 321 и 463 КоАП РК, сумма штрафов взыскана в полном объёме.

Соответственно, выдано предписание об устранении допущенных нарушений законодательства. Срок исполнения предписания уже подходит к завершению. В случае если предприниматель не произведёт снос здания добровольно, мы будем вынуждены обратиться в судебные органы для принудительного демонтажа объекта, - написал руководитель ГАСКа.

Напомним, ранее после жалобы жителей в жилом доме Актау демонтировали незаконно построенный склад.

Для справки

Статья 316. Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, за исключением требований, установленных техническими регламентами.

Влечет штраф на физических лиц в размере 120 (519 000 тенге), на должностных лиц – в размере 160 (692 000 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 (865 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 380 (1 643 500 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 580 (2 508 500 тенге) МРП. 

Статья 321. Осуществление строительства без сопровождения технического и (или) авторского надзоров, за исключением требований, установленных техническими регламентами.

Влечет штраф на физических лиц в размере 40 (173 000 тенге), на должностных лиц в размере 160 (692 000 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 (865 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300 (1 297 500 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 (2 162 500 тенге) МРП. 

Статья 463. Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления  

Влекут штраф на физических лиц в размере 50 (216 250 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 25 (108 125 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 (173 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 (648 750 тенге) МРП, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

