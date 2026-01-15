Житель Актау незаконно построил кафе

Как сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК) Даурен Отепкали на своей странице в Facebook , три обращения с просьбой провести проверку законности возведения точки общепита поступило от местных жителей, передает Lada.kz .

Фото со страницы FB Д. Отепкали

В 3 микрорайоне областного центра на территории здания №115 (хостел) без каких-либо разрешительных документов «выросло» кафе – показала проведенная проверка.

По данному факту были составлены административные протоколы по статьям 316, 321 и 463 КоАП РК, сумма штрафов взыскана в полном объёме.

Соответственно, выдано предписание об устранении допущенных нарушений законодательства. Срок исполнения предписания уже подходит к завершению. В случае если предприниматель не произведёт снос здания добровольно, мы будем вынуждены обратиться в судебные органы для принудительного демонтажа объекта, - написал руководитель ГАСКа.

Напомним, ранее после жалобы жителей в жилом доме Актау демонтировали незаконно построенный склад.

Для справки

