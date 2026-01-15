В Актау пройдет ярмарка для нуждающихся

Общественный фонд «Мы – люди, мы – вместе» проведет ярмарку для семей, которые оказались в социально уязвимом положении, передает Lada.kz.
Ярмарка, в рамках которой будет представлен широкий ассортимент посуды и одежды, состоится в субботу, 17 января, в 12:00 часов.
Мероприятие пройдет в жилом комплексе «Шанырак», расположенном в 32В микрорайоне (здание №12).
Ярмарка призвана поддержать и оказать помощь нуждающимся семьям.
