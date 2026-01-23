18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.01.2026, 16:13

Сколько случаев кори зарегистрировали в Мангистау с начала 2026 года

Общество 0 488 Лиана Рязанцева

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области предоставили данные о текущей ситуации с корью в регионе, передает Lada.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ходе брифинга в региональном Центре общественных коммуникаций руководитель отдела ведомства Гульшат Шорбасова заявила, что большинство заболевших корью с начала года не были привиты.

По состоянию на 22 января текущего года в области зарегистрировано 55 подозрительных случаев кори, из которых 34 подтверждены лабораторно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в полтора раза. Из всех зарегистрированных случаев 30 пришлись на детей в возрасте до 14 лет. Среди заболевших корью 85,3% составляют непривитые, - рассказала она.

Гульшат Шорбасова напомнила, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация.

В Казахстане вакцинация против кори среди детей проводится дважды: в 1 год и в 6 лет. Для вакцинации используется безопасная и эффективная комбинированная вакцина (КПК), содержащая компоненты против кори, краснухи и паротита, - пояснила Гульшат Шорбасова.

Специалист напомнила, что корь – это вирусное острое инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры тела, кашлем, насморком, болью в горле и сыпью.

С 5 января текущего года для стабилизации эпидемиологической ситуации по кори начата дополнительная вакцинация детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней, а также догоняющая вакцинация детей до 18 лет. В настоящее время вакцинация продолжается, - пояснила она.

Заведующая инфекционным отделением областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржанова рассказала о путях передачи инфекции и мерах её профилактики.

Инфекция передаётся воздушно-капельным путём. При контакте с больным (разговор, чихание, кашель) человек, ранее не привитый и не болевший корью, может заразиться почти в 100% случаев. Вирус кори очень заразен: заражение возможно даже без прямого контакта с больным, достаточно находиться с ним в одном помещении. Вакцинация против кори входит в национальный календарь профилактических прививок. Первая вакцинация проводится здоровым детям в возрасте 12-15 месяцев. Ревакцинация осуществляется в 6 лет, перед поступлением в школу. Вакцина содержит живые ослабленные вирусы кори, способствующие формированию иммунитета. Реакции на прививку могут быть различными: иногда у детей отмечается незначительное повышение температуры до 37,5-38 °C. Это может наблюдаться через 5-8 дней после вакцинации и длиться от одного до трёх дней. Также на фоне повышения температуры у ребёнка могут возникать аллергические реакции или лёгкие судороги. Поствакцинальные реакции похожи на симптомы кори, но протекают в более лёгкой форме и кратковременно, - разъяснила врач.

Она также подчеркнула, что вакцинация не проводится детям с первичным или вторичным иммунодефицитом, а также с онкологическими заболеваниями.

Если у ребёнка имеются заболевания, значительно снижающие иммунитет, или он принимает препараты, подавляющие защитные функции организма, вакцинация противопоказана, - заключила Гульбану Нуржанова.

Напомним, с 1 по 20 января 2025 года в регионе зарегистрировали 16 случаев кори. Подробнее по ссылке.

Комментарии

