Адвокат разгромил баню – предпринимательница в Актау ищет справедливости

Разгром и телесные повреждения у персонала – результат визита буйного клиента в баню. Арендатор помещения бани рассказала, что человек, назвавший себя адвокатом, принес ей миллионные убытки, а главное - серьёзный ущерб здоровью, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео

В редакцию издания обратилась частная предпринимательница Амина Заитова с просьбой рассказать о происшествии, случившемся в ноябре прошлого года. Женщина опасается, что виновный уйдёт от ответственности. Женщина работает на себя – арендует помещение под баню, сама выполняет обязанности персонала: администратора, кассира и другие.

По словам пострадавшей стороны, инцидент произошёл ночью с 9 по 10 ноября 2025 года в одном из банных комплексов. Около 13:00 мужчина прибыл на место, вёл себя доброжелательно, однако уже находился в нетрезвом состоянии. В дальнейшем к нему присоединился знакомый, а позже - несколько девушек. Компания пользовалась услугами бани, заказывала еду, алкоголь и кальян, а также дополнительный сервис, включая массаж и пилинг.

Со временем, как утверждают сотрудники заведения, поведение одного из посетителей стало агрессивным: он кричал, нецензурно выражался, оскорблял сопровождавших его женщин и персонал, демонстрировал вызывающее поведение, заявляя о своём статусе адвоката. Компания находилась в заведении до утра.

Ближе к 7:00 часам 10 ноября, когда других клиентов уже не было, сотрудники начали просить освободить помещение. В этот момент мужчина заявил, что якобы оставил в сейфе, установленном в кабинке, крупную сумму денег и драгоценности, однако не смог его открыть, сославшись на отсутствие ключа. Персонал предложил забрать сейф с собой и позже вскрыть его в трезвом состоянии, но посетитель отказался и попытался покинуть заведение.

Сотрудников бани не устроил такой расклад - нести ответственность за чужое имущество они не собирались. После того как сотрудники попытались предотвратить уход без сейфа, мужчина начал вести себя неадекватно и перешёл к физической агрессии. Он стал разбивать посуду и оборудование, громить мебель и элементы интерьера. В ходе конфликта пострадала арендатор заведения - ей были нанесены удары кружкой и руками. Медиками впоследствии зафиксированы телесные повреждения средней тяжести, включая трещину в области запястья и множественные гематомы.

Сотрудники вызвали полицию и скорую помощь. После прибытия правоохранительных органов мужчина, как утверждается, внезапно нашёл ключ и открыл сейф, в котором, вопреки его заявлениям, не было заявленной суммы. Стоимость оказанных услуг он оплатил, при этом деньги, по словам персонала, бросал в сторону кассира.

Отмечается, что при появлении полиции мужчина продолжал вести себя агрессивно, наносил себе повреждения, бился о предметы интерьера и сопротивлялся задержанию. По информации очевидцев, он вступил в конфликт с сотрудником полиции, причинив ему телесные повреждения и повредив форму.

В результате происшествия пострадал банный комплекс. Кроме того, пострадавшая Амина Заитова заявляет о личном ущербе - были разбиты два мобильных телефона, повреждены украшения, утрачена серьга, а также понесены расходы на лечение. Общий материальный ущерб, без учёта затрат на психологическую помощь, по её оценке составляет около 3,3 миллиона тенге.

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали происшествие, подтвердив наличие конфликта между клиентом и персоналом банного комплекса. Полицейские сообщили, что в отношении мужчины ведётся досудебное расследование по статьям 378 УК РК (Оскорбление представителя власти), 380 УК РК (Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти) и 293 УК РК (Хулиганство).

«В ходе досудебного расследования установлено, что посетитель заведения в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт, в ходе которого применил физическое насилие в отношении работника объекта и нанес ей телесные повреждения. Также были умышленно повреждены и уничтожены личные вещи потерпевшей, имущество заведения, включая входные конструкции, мебель, бытовую технику, элементы интерьера и оборудование отдельных помещений. Общий материальный ущерб составил свыше 3 миллионов тенге. При прибытии сотрудников полиции правонарушитель продолжил агрессивное поведение, выражался нецензурной бранью в отношении сотрудника полиции, причинил телесные повреждения. Лицо, фигурирующее в деле, отказалось от дачи показаний и уклонилось от прохождения медицинского освидетельствования», - сообщили в департаменте полиции.

Амина Заитова заявляет, что придает огласке эту историю, потому что хочет справедливости и возмещения материального ущерба. Пострадавшая считает недопустимым, чтобы лица, обязанные стоять на стороне закона, оставались безнаказанными.