В Мангистау подрядчика привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание дороги

Иллюстративное фото из архива

Проверку дороги областного значения «Жетыбай – Карамандыбас – Жанаозен» провели в прошлом году. Там был выявлен ряд недостатков, для устранения которых подрядной организации, ответственной за содержание дороги, были выданы письменные предписания. Об этом сообщили в департаменте полиции.

Однако подрядчик не выполнил выданные предписания в установленные сроки и не направил соответствующий ответ о выполненных работах. Поэтому в отношении организации был составлен протокол по части 3 статьи 462 КоАП РК (Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований).

Постановлением суда от 14 января 2026 года на подрядную организацию был наложен административный штраф в размере 500 МРП (2 162 500 тенге).