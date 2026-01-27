Потерянный госномер вернули водителю полицейские Актау

Житель Актау поблагодарил патрульных за возвращённый регистрационный номер автомобиля, который потерял, направляясь утром на работу. Подробности рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В ведомстве сообщили, что получили благодарность от жителя Актау, которому вернули потерянный регистрационный номер автомобиля.

На прошлой неделе житель Актау, направляясь утром на работу, не заметил, что с его автомобиля упал государственный регистрационный номер. Уже по прибытии на работу он обнаружил пропажу. Однако во второй половине дня ему поступил звонок с неизвестного номера – звонившие представились сотрудниками полиции и сообщили, что нашли государственный номер. Как выяснилось, номерной знак был обнаружен в районе 12 микрорайона, возле футбольного стадиона «Мунайшы». Найденный номер был возвращён владельцу сотрудниками 3 роты патрульного полка полиции Актау – капитаном полиции Нурланбеком Мухановым и лейтенантом полиции Нурбеке Сейдахметовым, - рассказали в пресс-службе.

Сегодня, 27 января, житель Актау выразил благодарность сотрудникам ведомства за проявленную ответственность, внимательность и оперативность, отметив их добросовестное отношение к службе.

Очень благодарен таким сотрудникам полиции. Пусть всегда будут здоровы и радуются счастью своих детей, - отметил он.

Напомним, сотрудники полиции уже не раз помогали водителям в сложных ситуациях. К примеру, 17 января стражи порядка пришли на помощь водителю грузовика, который из-за поломки автомобиля двое суток оставался на подъёме «Ман ата».