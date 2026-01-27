Из Уфы планируют запустить рейс в Актау

На сайте аэропорта Уфы сообщается о запуске рейса в Актау.

В предстоящий летний сезон из Уфы планируется выполнять более 60 ежедневных рейсов. В частности, готовится к запуску новый туристический рейс в Актау (Казахстан). Кроме того, принято решение продолжить полёты по открытым в 2025 году маршрутам в Горно-Алтайск и Краснодар, а также популярным туристическим направлениям – в Китай, Шри-Ланку и Вьетнам, - говорится в сообщении.