Какую погоду принесет Актау последний месяц зимы

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -4,6..+2,6°С, что выше нормы на 1-2° (норма: -6,2+0,6°С).

В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от -1..-6°С до 0..+5°С, днем от +3..+8°С до +8..+13°С. Затем похолодание ночью до -4..-9°С, днем до -1..+4°С.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -4..+1°С, днем до +4..+9°С. Затем снова станет прохладнее: ночью до -4..-9°С, днем до -1..+4°С. В самом конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

В третьей декаде прогнозируется дальнейшее потепление ночью от -4..+1°С до +1..+6°С, днем от +6..+11°С до +11..+16°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 7-13 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в середине первой, в начале второй декадах. Снег, метель – в конце первой декады. Дождь прогнозируется в конце месяца. Туман вероятен в начале первой, третьей декадах. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду ожидается в середине первой, в начале второй, в середине и в конце третьей декад, - добавили синоптики.

В филиале «Казгидромета» добавили, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/-5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.