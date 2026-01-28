18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.01.2026, 12:09

Дворец бракосочетания в Актау: новая жизнь без марша Мендельсона

Общество 0 2 708 Лиана Рязанцева

Власти региона рассказали о дальнейшей судьбе Дворца бракосочетания в 14 микрорайоне Актау и о том, для каких целей планируется использовать здание, передаёт Lada.kz

 

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

В акимате региона сообщили, что в бывшем здании Дворца бракосочетания проведён ремонт.

На сегодняшний день здесь размещаются департаменты, которые были вновь созданы и реорганизованы по поручению Президента Республики Казахстан, в том числе Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, - сообщили в акимате.

На вопрос журналиста, почему органы РАГС больше не вернутся в прежнее здание, в акимате дали следующий ответ:

Следует отметить, что на сегодняшний день, согласно статистике, спрос на традиционные услуги регистрации значительно снизился. Большая часть регистраций осуществляется в онлайн-формате, а также граждане всё чаще пользуются платными услугами, где регистрация проводится на выездных площадках и в других локациях, - отметили чиновники.  

Власти региона подчеркнули, что здание Дома дружбы уже выполняет свои общественные и представительские функции. В связи с этим для нужд РАГС предусмотрен отдельный вход с торцевой части здания.

В настоящее время данная структура проходит реконструкцию с целью приведения помещений в соответствие с установленными требованиями для органов РАГС. Переезд РАГС не планируется — он продолжит функционировать в здании Дома дружбы, - заключили в акимате.

РАГС - это отдел регистрации актов гражданского состояния.

С 12 июня 2025 года прием на оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния ведется в Доме дружбы (здание №9, первый этаж), расположенном в 34 микрорайоне. 

Ранее, Талант Найзабеков, заместитель руководителя управления делами регионального акимата заявлял, что причиной переезда отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС) в здание Дома дружбы стало аварийное состояние Дворца бракосочетания, в частности, протекающая крыша, отсутствие нормальных условий для работы и невозможность дальнейшей эксплуатации.

2
36
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь