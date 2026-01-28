Дворец бракосочетания в Актау: новая жизнь без марша Мендельсона

Власти региона рассказали о дальнейшей судьбе Дворца бракосочетания в 14 микрорайоне Актау и о том, для каких целей планируется использовать здание, передаёт Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

В акимате региона сообщили, что в бывшем здании Дворца бракосочетания проведён ремонт.

На сегодняшний день здесь размещаются департаменты, которые были вновь созданы и реорганизованы по поручению Президента Республики Казахстан, в том числе Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, - сообщили в акимате.

На вопрос журналиста, почему органы РАГС больше не вернутся в прежнее здание, в акимате дали следующий ответ:

Следует отметить, что на сегодняшний день, согласно статистике, спрос на традиционные услуги регистрации значительно снизился. Большая часть регистраций осуществляется в онлайн-формате, а также граждане всё чаще пользуются платными услугами, где регистрация проводится на выездных площадках и в других локациях, - отметили чиновники.

Власти региона подчеркнули, что здание Дома дружбы уже выполняет свои общественные и представительские функции. В связи с этим для нужд РАГС предусмотрен отдельный вход с торцевой части здания.

В настоящее время данная структура проходит реконструкцию с целью приведения помещений в соответствие с установленными требованиями для органов РАГС. Переезд РАГС не планируется — он продолжит функционировать в здании Дома дружбы, - заключили в акимате.

РАГС - это отдел регистрации актов гражданского состояния.

С 12 июня 2025 года прием на оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния ведется в Доме дружбы (здание №9, первый этаж), расположенном в 34 микрорайоне.

Ранее, Талант Найзабеков, заместитель руководителя управления делами регионального акимата заявлял, что причиной переезда отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС) в здание Дома дружбы стало аварийное состояние Дворца бракосочетания, в частности, протекающая крыша, отсутствие нормальных условий для работы и невозможность дальнейшей эксплуатации.