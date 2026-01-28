В Актау зафиксирован сбой в системе спецЦОНа

В работе системы по линии спецЦОНа, по информации учреждения, были зафиксированы технические сбои, сообщает Lada.kz .

Фото: 2gis

В первой половине дня наблюдалась некорректная работа информационной системы по линии спецЦОНов, что временно повлияло на процесс оказания государственных услуг.

Специалистами незамедлительно проведены необходимые технические работы. Работоспособность системы полностью восстановлена.

В настоящее время приём граждан и оказание услуг в спецЦОНах осуществляются в штатном режиме, без ограничений.

Напомним, спецЦОНы 28 января столкнулись с неожиданным сбоем в работе.