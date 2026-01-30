Полиция Мангистау объявила набор медицинских специалистов

В территориальных подразделениях департамента полиции Мангистауской области МВД РК открыт конкурс на занятие вакантных должностей среднего и старшего начальствующего состава, передает Lada.kz .

Фото с сайта app.envato.com

Как сообщили в ведомстве, к участию приглашаются граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, имеющие высшее образование, соответствующее квалификационным требованиям. Для мужчин обязательным условием является прохождение срочной воинской службы в соответствии с законодательством РК.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор, будут направлены на первоначальную специальную подготовку в образовательные организации правоохранительных органов.

Претендентам также предстоит пройти государственное тестирование на знание законодательства Республики Казахстан по трём программам, включая требования Кодекса этики сотрудников правоохранительных органов, утверждённого Указом Президента РК от 2 января 2023 года № 81. Среди обязательных требований – владение компьютерной техникой, знание государственного языка и нормативно-правовых актов, регулирующих профессиональную деятельность.

В настоящее время открыты три вакансии в аппарате департамента полиции:

начальник медицинского отдела (врач) – один человек. Требуется стаж работы на руководящей врачебной должности не менее двух лет. Средняя заработная плата составляет 370 000 тенге;

главный специалист группы санитарно-эпидемиологического надзора медицинского отдела (главный санитарный врач) – один человек. Средняя заработная плата – 300 000 тенге;

старший инспектор группы санитарно-эпидемиологического надзора медицинского отдела (врач) – один человек. Средняя заработная плата – 280 000 тенге.

Документы принимаются по адресу: Актау, 12 микрорайон, индекс 130000.

Дополнительную информацию можно получить по номерам телефонов: +7 (7292) 47-51-55, +7 (707) 998-61-01.