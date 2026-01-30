18+
30.01.2026, 16:18

Акимат и банк хотели оставить детей инвалидов без жилья в Мангистау

Общество 0 1 572 Наталья Вронская

В Мангистауской области суд защитил жилищные права детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В суде рассмотрено административное дело по иску гражданки С. к АО «Отбасы банк» об обязании поставить несовершеннолетних в очередь на получение жилья.

Как установлено судом, дети 2012 и 2018 годов рождения воспитываются под опекой истца. Их родители являются инвалидами II группы и признаны нетрудоспособными.

Ранее, 6 февраля 2025 года, Мунайлинский районный акимат отказал в постановке детей на жилищный учет. Основанием послужило то, что их отцу, как инвалиду II группы, ранее была предоставлена двухкомнатная квартира. Опекун не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

Решением суда от 31 марта 2025 года отказ акимата признан незаконным.

Позже, в связи с передачей функции ведения учета нуждающихся в жилье АО «Отбасы банк», опекун обратилась в банк с заявлением о постановке детей в очередь. Однако там указали, что для этого необходимо судебное решение, и отказали в удовлетворении обращения. После этого опекун вновь обратилась в суд.

Суд отметил, что дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к социально уязвимым категориям населения и имеют право на постановку на жилищный учет. Согласно законодательству, их законные представители обязаны в установленный срок обратиться для включения детей в очередь на получение жилья.

С учетом этих норм суд обязал АО «Отбасы банк» поставить несовершеннолетних на учет нуждающихся в жилье.

Решение инстанции на данный момент пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Актау инвалид едва не лишилась жилья из-за ошибки чиновников. Госорган снял ее с учета по причине якобы смены местожительства. Доказывать свою правоту женщине пришлось в суде.

Кроме того, по данным региональной прокуратуры в 2025 году, из-за нерасторопности чиновников более 100 тысяч мангистаусцев, в том числе представители социально уязвимых слоев населения, были лишены жилищных льгот. Подробности по ссылке.

