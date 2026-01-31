Стало известно, сколько разводов случилось в Мангистау в 2025 году

В региональном филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» предоставили Lada.kz данные о том, сколько супружеских пар в 2025 году закончили свои отношения разводом.

Фото: Pixabay

Как сообщает филиал со ссылкой на данные управления РАГС Мангистауской области, по актам о заключении брака в 2025 году 4 228 пар стали друг другу мужем и женой, в 2024 году – 4 285. В январе 2026 года в регионе зарегистрировано 207 браков.

Развелись в 2025 году 447 пар, в 2024 году – 449, в январе 2026 года – 37.

Указанное количество разводов относится к бракам, расторгнутым через РАГС. Однако напоминаем, что расторгнуть брак можно также через суд, - подчеркнули в филиале «Правительства для граждан».

Кроме того, по актам о рождении в 2025 году выдано 17 276 свидетельств о рождении, в 2024 году – 20 166. В январе 2026 года документ получили 1 263 ребенка.

К слову, как ранее отмечали в региональном перинатальном центре «Ана мен бала», в области в прошлом году снизились показатели рождаемости. По словам главы учреждения Жапырак Епеновой, подобная ситуация зафиксирована во всей республике.