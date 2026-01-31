Будущий врач из Мангистау оказал экстренную медпомощь пассажиру во время полета

Фото: ЦОК региона

Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 января во время авиарейса Астана – Актау.

По словам 23-летнего жителя Бейнеу Махсуда Ибадуллаева, примерно через 40 минут после взлёта бортпроводники несколько раз объявили о необходимости медицинской помощи в салоне самолёта.

После сдачи последнего экзамена в Караганде я направлялся в аэропорт Астаны. После основных экзаменов чувствовал себя уставшим. Примерно через 40 минут после взлёта бортпроводник объявил, есть ли на борту врачи. Сначала я не отозвался, подумав, что среди сотни пассажиров наверняка найдётся более опытный специалист. Однако после третьего объявления я встал и подошёл к пациенту. Сначала представился, затем попытался успокоить его и выяснил, что его беспокоит. При осмотре состояние было средней степени тяжести, на вопросы отвечал с перерывами. Я измерил артериальное давление. Оказалось, что он возвращается из Астаны после лечения. Я понял, что у него снизился уровень сахара в крови, - рассказал Махсуд Ибадуллаев.

Молодой специалист вспоминает, что оказывал неотложную помощь и до момента посадки самолёта находился рядом с пассажиром, внимательно контролируя его состояние.

Прибор для измерения уровня сахара находился в багажном отсеке, поэтому на борту самолёта воспользоваться им не было возможности. Сначала рассматривался вариант введения 40-процентной глюкозы из медицинской аптечки. Однако я решил сначала дать пациенту чай с двумя-тремя ложками сахара и немного шоколада. После этого его состояние улучшилось. При повторном измерении давление изменилось с 90/60 до 120/80. До посадки самолёта я оставался рядом и наблюдал за состоянием пациента, ведь улучшение жизни пациента – мой главный долг, - сказал Махсуд Ибадуллаев.

Это не первый случай, когда мангистауские врачи приходят на помощь пассажирам. Так, 7 января молодой медик Жулдыз Абдикан прямо на борту самолета, следовавшего из Актау в Астану, оказала помощь девушке, у которой произошёл эпилептический приступ.